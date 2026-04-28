Americký viceprezident J. D. Vance v súkromí opakovane vyjadruje pochybnosti o spôsobe, akým ministerstvo obrany USA vykresľuje vojnu s Iránom. V rozhovoroch s prezidentom Donaldom Trumpom taktiež vyslovil svoje obavy ohľadom toho, či Pentagón zámerne nezľahčuje úbytok amerických rakiet. O napätí v administratíve informoval magazín The Atlantic.
Ružový obraz Pentagónu a Vanceova skepsa
Šéf rezortu obrany Pete Hegseth aj predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Dan Caine verejne tvrdia, že škody, ktoré utrpeli iránske sily od začiatku vojny koncom februára, sú obrovské. Zásoby zbraní v amerických arzenáloch sú podľa nich dostatočné. Poradcovia Vancea však podľa magazínu uviedli, že obraz, ktorý o vojne vykresľuje Hegseth, bol natoľko pozitívny, až pôsobí zavádzajúco. Viceprezident sa ale podľa nich snaží, aby neboli jeho pochybnosti vnímané ako niečo osobné, ani aby neviedli k rozdeleniu v Trumpovom vojnovom kabinete.
Sám J. D. Vance v oficiálnom vyhlásení uviedol, že minister obrany vykonáva „skvelú prácu“. Nemenovaný predstaviteľ Bieleho domu k situácii dodal, že viceprezident sa len pýta na detaily strategického plánovania, rovnako ako všetci členovia prezidentovho tímu pre národnú bezpečnosť. Samotný Donald Trump pritom verejne opakuje mnohé z pozitívnych vyhlásení Pentagónu a tvrdí, že americké zásoby kľúčových zbraní sú „prakticky neobmedzené“.
Ako však s odvolaním sa na odhady spravodajských služieb upozornil The Atlantic, priaznivé vyjadrenia predstaviteľov obrany poskytujú v najlepšom prípade neúplný obraz o skutočnom rozsahu strát na strane Iránu. Podľa interných informácií má Teherán stále k dispozícii tieto kapacity:
- dve tretiny svojich vzdušných síl,
- väčšinu zariadení na odpaľovanie rakiet,
- väčšinu malých rýchlych člnov, ktoré môžu klásť míny a narúšať lodnú dopravu v Hormuzskom prielive.
Hegsethove brífingy pre Trumpa a politická budúcnosť
Niektorí predstavitelia sa domnievajú, že Hegsethovo pozitívne vykresľovanie situácie a miestami konfrontačný postoj voči médiám majú za cieľ dať prezidentovi len to, čo chce počuť. Tlačové konferencie Pentagónu o 08.00 h miestneho času sa totiž konajú v čase, kedy Trump zvyčajne sleduje stanicu Fox News, v ktorej Pete Hegseth kedysi pôsobil ako moderátor. Hovorca Pentagónu Sean Parnell vo vyhlásení poprel zavádzanie a uviedol, že ministerstvo neustále poskytuje prezidentovi ucelené a neskreslené informácie.
J. D. Vance, ktorý je známy ako odporca „nekonečných vojen“, bol skeptický ohľadom dôvodov útoku na Irán ešte pred jeho spustením. Aj samotný Trump priznal, že viceprezident je „možno o niečo menej nadšený“ z vojny, ktorú rozpútali americké a izraelské údery. Niekoľko ľudí z Trumpovho okolia si myslí, že Vance vníma svoju politickú budúcnosť a prípadnú prezidentskú kandidatúru v roku 2028 ako úzko spätú s vývojom tohto konfliktu. Podobné ambície na najvyšší úrad má však údajne aj samotný minister obrany Hegseth.