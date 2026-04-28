Prezident USA Donald Trump v pondelok rázne požadoval, aby televízia ABC okamžite prepustila známeho moderátora Jimmyho Kimmela. Toho priamo obvinil z „odporného podnecovania k násiliu“ prostredníctvom vtipu namiereného proti prvej dáme Melanii Trumpovej.
Vtip o vdove a napätie po streľbe v hoteli
Predmetom sporu je Kimmelov vtip spred niekoľkých dní, v ktorom na adresu Melanie Trumpovej povedal, že „žiari ako nastávajúca vdova“. Tento výrok získal na mimoriadnej aktuálnosti a vyvolal pobúrenie najmä po víkendovej streľbe počas večere s novinármi vo Washingtone, na ktorej sa zúčastnil aj prezident. Biely dom totiž tvrdí, že muž podozrivý zo streľby chcel zavraždiť prezidenta i predstaviteľov jeho administratívy.
Vo svojom monológu minulý štvrtok sa Kimmel vo svojej šou predstavil ako moderátor spomínaného banketu (každoročnej večere korešpondentov Bieleho domu). Medzi jeho vtipmi bol aj ten, v ktorom akoby oslovil prvú dámu v publiku a zalichotil jej: „Pani Trumpová, žiarite ako nastávajúca vdova.“ Pripomeňme, že Donald Trump v júni dovŕši 80 rokov a je najstarším prezidentom v úrade, kým jeho manželka, rodáčka zo Slovinska, má 56 rokov.
Ostrá reakcia Trumpovcov: Žiadajú jeho koniec
„Toto naozaj zašlo priďaleko. Jimmyho Kimmela musia zo spoločnosti Disney a televízie ABC okamžite prepustiť,“ napísal Donald Trump v pondelok na svojej sociálnej sieti Truth Social.
Proti kontroverznému výroku sa ostro ohradila aj samotná prvá dáma. V rozsiahlom príspevku na sieti X vysvetlila svoj postoj a vzniesla požiadavky:
- uviedla, že Kimmelov „monológ o mojej rodine nie je komédia – jeho slová sú žieravé a prehlbujú politickú chorobu v Amerike“,
- vyhlásila, že ľudia ako on by „nemali mať možnosť každú noc vchádzať do našich domovov a šíriť nenávisť“,
- moderátora označila za „zbabelca“, ktorý sa skrýva za stanicu ABC s vedomím, že ho bude kryť,
- priamo televíziu vyzvala, aby proti nemu rázne zakročila.
Kimmelov odchod z televízie aktuálne žiadajú aj viacerí pravicoví komentátori podporujúci Trumpa. Predstaviteľ Bieleho domu James Blair označil moderátorove slová za zámer s cieľom „legitimizovať politické násilie“. Nejde pritom o prvý podobný konflikt – Jimmy Kimmel bol už v septembri minulého roka obvinený z politického zneužitia atentátu na protrumpovského influencera Charlieho Kirka. Stanica ABC, ktorú vlastní spoločnosť Disney, vtedy dočasne pozastavila vysielanie jeho šou, no po vlne sťažností na cenzúru sa Kimmel po týždni na obrazovky opäť vrátil.