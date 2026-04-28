Britský kráľ Karol III. a kráľovná Kamila v pondelok pricestovali do Washingtonu na dôležitú štvordňovú oficiálnu návštevu Spojených štátov. V Bielom dome ich ešte v rovnaký deň privíta americký prezident Donald Trump spoločne s prvou dámou Melaniou Trumpovou.
Program v Bielom dome a uctenie si vzťahov
Ide o historicky prvú návštevu britského kráľa v USA od jeho korunovácie v roku 2022. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v pondelok oficiálne uviedla, že cesta kráľovského páru má za cieľ „uctiť si dlhodobý a špeciálny vzťah medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom“. Program návštevy u prezidenta je bohatý:
- americký prezident s prvou dámou privítajú kráľovský pár v Bielom dome už v pondelok,
- neskôr spoločne absolvujú tradičný čajový večierok,
- pozrú si aj nový včelí úľ, ktorý Melania Trumpová nedávno nechala nainštalovať priamo v areáli sídla amerického prezidenta,
- v utorok šéf Bieleho domu formálne prijme kráľa v Oválnej pracovni a následne absolvujú slávnostnú večeru.
Diplomatická ofenzíva v tieni vojny
Cesta britského panovníka sa uskutočňuje nielen pri príležitosti nadchádzajúceho 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov. Takzvaný „špeciálny vzťah“ medzi oboma veľmocami totiž v uplynulých týždňoch výrazne ovplyvnila aj vojna USA a Iránu. Podľa hodnotenia agentúry AFP ide o vedomú súčasť diplomatickej ofenzívy, ktorá je cielene zameraná na očarenie Donalda Trumpa, ktorý je údajne „posadnutý kráľovskou rodinou“.
Zlatým klincom washingtonského programu bude prejav panovníka. Karol III. totiž prednesie prejav priamo v americkom Kongrese – stane sa tak vôbec prvýkrát od roku 1991, keď sa pred kongresmanov postavila jeho nebohá matka, kráľovná Alžbeta II. Následne kráľovský pár v stredu odcestuje do New Yorku, kde si prezrie pamätník obetí 11. septembra 2001, a vo štvrtok svoju cestu zakončí na Bermudských ostrovoch. Pôjde tak o jeho prvú návštevu zámorského územia Spojeného kráľovstva z pozície monarchu.