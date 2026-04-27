Muža podozrivého zo streľby počas sobotňajšej galavečere združenia korešpondentov Bieleho domu vo Washingtone oficiálne obvinili z pokusu o atentát na amerického prezidenta Donalda Trumpa. O posune v ostro sledovanom prípade informovali agentúry AFP a AP.
Zbrane v hoteli a hrozba doživotia
Tridsaťjedenročný učiteľ Cole Tomas Allen z Kalifornie, ktorý prenikol cez bezpečnostnú kontrolu v hoteli Washington Hilton ozbrojený strelnými zbraňami a nožmi, sa v pondelok prvýkrát objavil na federálnom súde vo Washingtone. K obvineniu z pokusu o atentát na prezidenta sa na pojednávaní zatiaľ nevyjadril. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na doživotie.
Súd na žiadosť prokurátorov nariadil Allenovi väzbu počas prebiehajúceho konania. Okrem samotného pokusu o atentát čelí aj ďalším vážnym obvineniam:
- z nezákonného prevozu strelnej zbrane cez hranice štátu,
- zo streľby počas spáchania násilného trestného činu.
Nasledujúce pojednávanie je naplánované na štvrtok. V tejto chvíli je obvinený podľa súdu naďalej považovaný za nevinného.
Manifest a obvinenia z politickej nenávisti
Donald Trump v nedeľnom rozhovore pre stanicu Fox News uviedol, že strelec napísal protikresťanský manifest, v ktorom vyzýval na útoky na predstaviteľov jeho administratívy. Allenova rodina mala dokonca pár minút pred streľbou upozorniť políciu, že im takýto dokument zaslal. Bezpečnostné zložky však oficiálne motív útočníka zatiaľ nepotvrdili vzhľadom na pokračujúce vyšetrovanie. Podľa agentúry AP však vyšetrovatelia považujú jeho zápisky, príspevky na sociálnych sieťach a výpovede rodiny za jedny z najjasnejších dôkazov o jeho psychologickom rozpoložení a možných motívoch.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v pondelok vyjadrila presvedčenie, že za streľbu vo Washingtone nesie zodpovednosť „ľavicový kult nenávisti“. Ide podľa nej o priamy dôsledok „systematického démonizovania prezidenta a jeho stúpencov zo strany komentátorov, zvolených členov Demokratickej strany a dokonca niektorých médií“. Agentúra AFP v tejto súvislosti pripomenula, že samotný Trump už v minulosti skôr označil médiá za nepriateľov ľudu.
Výstrely zazneli priamo pred tanečnou sálou hotela, kde sa v tom čase zišli Donald Trump, prvá dáma Melania Trumpová, viceprezident USA J. D. Vance, niektorí členovia vlády a stovky ďalších hostí. Prezidenta s manželkou, ako aj členov kabinetu, z galavečere okamžite evakuovali. Všetci účastníci podujatia vyviazli bez zranení, s výnimkou jedného agenta Tajnej služby USA. Ten pri streľbe utrpel zranenia, no medzičasom ho už prepustili do domáceho liečenia.