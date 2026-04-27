S blížiacimi sa parlamentnými voľbami bude dohoda v rámci koalície stále ťažšia. Napriek tomu však minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) verí, že štátny rozpočet na rok 2027 úspešne prejde aj záverečným hlasovaním v Národnej rade (NR) SR. Uviedol to v pondelok počas tlačovej konferencie.
Náročné hľadanie kompromisov pred voľbami
„Samozrejme, bude veľmi závislý od toho, aké budú rozhovory v rámci koalície, na čom sa dohodneme, na čom sa nedohodneme. Bude to veľmi závisieť od toho, koľko to bude celé stáť a na konci koľko ľudí zahlasuje v parlamente. Ale ja pevne verím, že rozpočet na rok 2027 bude,“ priblížil situáciu v koalícii šéf rezortu financií.
Zároveň zdôraznil, že ako minister vždy hľadal kompromisy a doteraz dokázal presadiť už štyri štátne rozpočty. „Je to strašne náročné, to je najťažšia vec na tom celom. Lebo vymyslieť, čo by sa všetko dalo robiť, je možno oveľa jednoduchšie, ako to presadiť. Musím povedať, že ja som vždy poďakoval koaličným partnerom za korektný prístup. Samozrejme, blížime sa do volieb, už to bude stále horšie a horšie,“ konštatoval Kamenický.
Prorastové opatrenia pre podnikateľov
Súčasťou náročnej prípravy rozpočtu na budúci rok budú aj avizované prorastové opatrenia. V súvislosti s nimi platia nasledovné skutočnosti:
- na ich príprave aktuálne pracuje hlavne ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD),
- aj keď ich minister financií už pozná, konkrétne o nich zatiaľ hovoriť nechcel,
- dôvodom mlčanlivosti je, že na nich ešte nie je vyrokovaná finálna dohoda v rámci vládnej koalície.
„Keď budeme mať už nejakú dohodu, tak potom by boli predstavené. Sú rôzne opatrenia, ktoré nestoja štátny rozpočet až tak veľa, ale vedia veľmi výrazne pomôcť podnikateľskému prostrediu, v oblasti záťaže podnikateľa a podobne. Toto sú cesty, ktoré vieme urobiť okamžite,“ doplnil na záver Ladislav Kamenický.