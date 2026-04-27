Premiér Robert Fico (Smer-SD) podľa mimovládnej organizácie Nadácia Zastavme korupciu priamo klame v súvislosti s preverovaním dotácií pre občianske združenie Marty Šimečkovej. Nadácia sa voči jeho útokom ohradila a poukázala na to, že vo svojom článku zverejnila aj viaceré zistenia, ktoré sú v neprospech samotnej Šimečkovej. Pre agentúru TASR to potvrdil komunikačný špecialista nadácie Norbert Chomistek.
Zistenia o združení a vysvetlenie transakcií
Nadácia Zastavme korupciu priznáva, že vo svojich zisteniach upozornila na viaceré vážne nezrovnalosti, ktorým čelí združenie Projekt Fórum. Z ich prepočtov a analýz vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- organizácia po roku 2021 vôbec nepodávalo účtovné závierky a daňové priznania,
- celkovo čelí podozreniam za dokopy 140 000 eur,
- finančnú transakciu medzi neziskovou organizáciou a predsedom PS Michalom Šimečkom (poskytol 5 200 eur, vrátilo sa mu 5 000 eur) vysvetľujú ako štandardnú pôžičku.
„Útoky Roberta Fica sú preto pochopiteľné. Zverejnili sme totiž informácie, ktoré by mu lepšie poslúžili v politickej komunikácii pred voľbami,“ skonštatovala v stanovisku nadácia.
Prekročenie právomocí a reakcia finančnej správy
Nadácia zároveň pripomína, že pri svojej investigatívnej práci narazili aj na podozrenie, od ktorého sa podľa nich premiér Robert Fico snaží len účelovo odkloniť pozornosť. Zistili totiž, že Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) mal preverovať financie viacerých združení (vrátane Projektu Fórum) napriek tomu, že na to nemá zákonné kompetencie. Michal Šimečka si preto myslí, že kriminalisti konali na politickú objednávku a lustrovali účty jeho mamy.
„Pokiaľ máme naše podozrenia podložené dôkazmi, zverejňujeme ich vždy, bez ohľadu na to, koho sa týkajú. Opakovane sme sa preto v minulosti dostali do sporu aj s viacerými súčasnými opozičnými politikmi,“ obhajuje svoj nezaujatý prístup organizácia.
Finančná správa (FS) na zistenia reagovala s tým, že tvrdenia nadácie sú nepravdivé, nepresné, skreslené a účelovo zavádzajúce. Inštitúcia zároveň avizovala, že v danej veci podnikne príslušné právne kroky vrátane podania trestného oznámenia.
Premiér Robert Fico naopak trvá na tom, že ku kauze subvenčných podvodov prišli legitímne pri auditoch na ministerstvách. Zároveň vyhlásil, že nikdy v histórii Slovenska sa nestalo, aby nadácia, ktorá deklaruje boj proti korupcii, takto chránila človeka, ktorý manipuloval so štátnymi dotáciami a nechával si viackrát preplácať tie isté faktúry.