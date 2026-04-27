Slovensko sa oficiálne zaradilo medzi krajiny s vlastnou špičkovou výpočtovou infraštruktúrou. V areáli Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave v pondelok slávnostne uviedli do prevádzky národný superpočítač Perun. Ten spolu s už fungujúcim pracoviskom v Košiciach tvorí jeden integrovaný systém, ktorý predstavuje zásadný míľnik pre slovenskú vedu a očakáva sa, že výrazne posilní výskum, inovácie aj schopnosť štátu prijímať kvalifikované rozhodnutia.
Potenciál pre vedu aj štátne rozhodnutia
Predseda SAV Martin Venhart pri slávnostnom uvedení superpočítača Perun do prevádzky zdôraznil najmä široké využitie nového zariadenia naprieč rôznymi sektormi. „Aplikácie superpočítača sú naozaj rozsiahle, okrem vedeckého výskumu naprieč všetkými oblasťami vedy, ktoré pokrýva SAV, predstavuje obrovský potenciál pre technologické firmy a taktiež pre vládu Slovenskej republiky. Zložité procesy, ktoré prebiehajú v štáte, je možné presunúť do virtuálneho priestoru a modelovať ich dosahy na obyvateľov,“ uviedol.
Parametre systému a financovanie z plánu obnovy
Superpočítač je strategickou súčasťou jedného z najvýznamnejších projektov digitálnej modernizácie Slovenska. Z technických a finančných parametrov projektu vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- bratislavská časť, umiestnená v Centre spoločných činností SAV, dopĺňa systém na Technickej univerzite v Košiciach, pričom obe pracoviská fungujú ako jednotná infraštruktúra,
- bratislavský uzol disponuje výkonom až 14,5 PFLOPs, čím výrazne prekonáva doterajší systém Devana a radí sa medzi najvýkonnejšie v regióne,
- spolu s košickým pracoviskom dosahuje celkový výkon integrovaného systému úctyhodných 25 PFLOPs,
- národný projekt bol financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, pričom pre SAV bolo alokovaných 36,3 milióna eur a pre univerzitu v Košiciach 20,9 milióna eur.
Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) označil projekt za mimoriadne dôležitý a zmysluplný pre krajinu. „Som veľmi rád, že tento superpočítač existuje, že je v spojení so superpočítačom Perun v Košiciach. Bude mať naozaj neuveriteľný výkon, čo dáva veľký predpoklad na to, aby sme dokázali zo SAV, ale aj z ďalších výskumných pracovísk na Slovensku, prinášať kvalitné a odborné výsledky,“ skonštatoval minister.
Nový superpočítač Perun tak bude slúžiť širokému spektru používateľov z najrôznejších oblastí výskumu – od materiálových vied, vývoja inovatívnych liečiv a klimatológie až po simulácie v chémii. Jeho pokročilá architektúra navyše plne podporuje spracovanie rozsiahlych dátových súborov a moderné trénovanie veľkých modelov umelej inteligencie (AI).