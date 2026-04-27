Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) po troch kolách konsolidácie dosiahol akurát zníženie ratingu Slovenska. K tomuto kroku pristúpila v piatok (24. apríla) prestížna agentúra Standard & Poor's (S&P). Na pondelkovej tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR na to ostro poukázal poslanec opozičného Progresívneho Slovenska (PS) a člen finančného výboru Štefan Kišš.
Kritika za nekompetentnosť a svetový rekord
Opozičný poslanec nešetril na adresu šéfa rezortu financií kritikou a jeho doterajšie kroky označil za obrovské zlyhanie. „Takto nekompetentného a politicky slabého ministra financií sme tu ešte nemali, a to sme tu už mali kadekoho za ministra financií. Dosiahol možno svetový rekord, že po troch kolách takzvanej konsolidácie dosiahol vlastne ešte zníženie ratingu. Pôvodne bol plán opačný,“ vyhlásil rázne Štefan Kišš.
Zároveň odmietol vyjadrenia Ladislava Kamenického, že zníženie ratingu nebude mať na našu krajinu žiadny reálny vplyv. Podľa Kišša tento krok v praxi znamená nasledovné negatíva:
- štát bude musieť vynaložiť dodatočné stámilióny eur na obsluhu svojho dlhu,
- zhoršené hodnotenie prispeje k vyháňaniu investorov zo Slovenska.
„Aj prvák na vysokej škole vie, že zníženie ratingu znamená dodatočné stámilióny na obsluhu dlhu, že to znamená vyháňanie investorov. Minister financií nevie ani to, čo vie každý prvák na vysokej škole,“ konštatoval zástupca opozičného PS.
Reakcia ministra a stabilita na trhoch
Samotný minister financií na vlastnej tlačovej konferencii v pondelok zdôraznil, že finančné trhy vo svojom hodnotení väčšinou predbiehajú ratingové agentúry. Očakávané zníženie ratingu Slovenska agentúrou S&P ich preto vôbec neprekvapilo a tvrdí, že nič zásadné sa v ekonomike nezmenilo. Slovenské štátne dlhopisy sa podľa jeho slov na trhoch obchodujú za podobných podmienok ako doteraz. Kamenický v závere opätovne odmietol akékoľvek výčitky opozície o zlej rozpočtovej politike súčasnej vlády.