Nikdy v histórii Slovenska sa nestalo, aby nadácia, ktorá bojuje proti korupcii, chránila človeka, ktorý manipuloval so štátnymi dotáciami a nechával si ich viackrát preplácať. Na tlačovej konferencii to uviedol premiér SR Robert Fico (Smer-SD). Rázne tak reagoval na nedávne zistenia Nadácie Zastavme korupciu v súvislosti s preverovaním štátnych dotácií.
Subvenčný podvod a krížová kontrola ministerstiev
Premiér Fico tvrdí, že na kauzu subvenčných podvodov, ktorých sa mala dopustiť matka lídra opozičného hnutia PS Michala Šimečku, prišli pri auditoch na ministerstvách. Škoda sa podľa neho blíži k sume 140 000 eur. Podozrenia z neoprávneného nakladania s dotáciami viedli k rozsiahlej krížovej kontrole medzi ministerstvami spravodlivosti a kultúry, ktorá odhalila nasledovné pochybenia:
- žiadateľ o dotáciu podľa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) čestne vyhlasuje, že na rovnaký projekt nezískava iné verejné zdroje, čo malo byť v tomto prípade porušené,
- tá istá faktúra, za ktorú zaplatilo združenie Projekt Fórum dodávateľovi, si mala inštitúcia nechať preplatiť až trikrát od troch rôznych subjektov,
- Marta Šimečková podľa premiéra navyše dlhuje Európskej komisii 150 000 eur a aktuálne čelí exekúcii.
„Táto krížová kontrola nám ukázala, že matka lídra Progresívneho Slovenska, pani Šimečková, si nechávala opakovane preplácať tie isté faktúry. Subvenčný podvod ako hrom,“ podotkol Robert Fico.
Sporné pôžičky a reakcia finančnej správy
Premiér poukázal aj na vyjadrenia Michala Šimečku o pôžičkách pre Projekt Fórum. Šéf PS totiž predtým uviedol, že združeniu svojej mamy poskytol pôžičku vo výške 5 200 eur a neskôr mu bolo vrátených 5 000 eur. „Prosím vás, ako môžete použiť nadačné peniaze, ktoré dostanete ako dotáciu zo štátu na vrátenie nejakej pôžičky? (...) Je to ďalší obrovský problém. Je to ďalšie hrubé porušenie zákona,“ reagoval rázne Fico.
Šimečka v reakcii uviedol, že premiér na tlačovej konferencii nepoprel zistenia nadácie. „On iba štandardne nadával, klamal, hovoril o mojej rodine,“ okomentoval. Zároveň predsedovi vlády vyčítal, že nerieši problémy občanov SR, ale rieši iba politickú pomstu. „Máme zvyšujúce sa ceny energií, máme obrovskú krízu životných nákladov, ale Fico rieši moju mamu,“ dodal.
Celý prípad nadväzuje na publikované zistenia Nadácie Zastavme korupciu, podľa ktorých Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) preveroval financie viacerých združení nad rámec svojich kompetencií. Šimečka túto aktivitu označil za nezákonnú politickú objednávku.
Finančná správa (FS) však tieto obvinenia rázne odmieta a tvrdenia nadácie označila za nepresné, skreslené a účelovo zavádzajúce. KÚFS podľa hovorcu Daniela Kováča konal na základe viacerých podnetov a v plnom rozsahu zákonných kompetencií. Finančná správa preto avizuje podanie trestného oznámenia, zatiaľ čo Nadácia Zastavme korupciu si za svojimi zisteniami naďalej stojí.