Vývojár softvéru umelej inteligencie (AI), spoločnosť OpenAI, už svojmu kľúčovému investorovi, koncernu Microsoft, neposkytuje exkluzívny prístup ku svojej technológii. Tvorca populárneho nástroja ChatGPT tak po novom môže ponúkať všetky svoje inovatívne nástroje aj konkurenčným poskytovateľom cloudových služieb, ako sú Amazon Web Services (AWS) alebo Google.
Nové podmienky strategickej dohody
Nová dohoda, ktorú v pondelok oficiálne potvrdili obe technologické spoločnosti, zásadne mení doterajšie pravidlá ich spolupráce. Z úpravy podmienok vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Microsoft aj naďalej zostane hlavným poskytovateľom cloudových služieb pre OpenAI,
- jej programy a modely môže využívať až do roku 2032 na základe licenčnej zmluvy,
- koncern zároveň po novom už nebude musieť vyplácať spoločnosti OpenAI podiel z doterajších tržieb.
Miliardové investície a trhová hodnota
Softvérový gigant patrí medzi vôbec prvých investorov v spoločnosti OpenAI, do ktorej postupne vložil viac ako 13 miliárd dolárov (v prepočte 11,1 miliardy eur). Vzhľadom na to, že celkové trhové ocenenie OpenAI sa v súčasnosti pohybuje na astronomickej úrovni 850 miliárd USD, má podiel Microsoftu aktuálne hodnotu približne 230 miliárd USD.
Vďaka doterajšej exkluzívnej dohode s vývojárom ChatGPT mohol Microsoft mimoriadne rýchlo rozšíriť svoje produkty o inovatívne funkcie umelej inteligencie. Koncern si navyše zaistil rozsiahle práva na softvérové riešenia OpenAI ako lukratívnu protihodnotu za poskytnutie naliehavo potrebných výpočtových kapacít.