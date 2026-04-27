Opozičná strana SaS ostro kritizuje novelu vysokoškolského zákona z dielne koaličných poslancov. Podľa liberálov nejde o bežnú technickú úpravu, ale o balík zmätočných zmien, ktoré otvárajú priestor pre netransparentnosť. Výhrady smerujú najmä k úpravám v Agentúre na podporu výskumu a vývoja (APVV), kde podľa strany hrozia vážne zásahy do systému hodnotenia vedeckých projektov. Informovali o tom zástupcovia SaS na pondelkovej tlačovej konferencii.
Hodnotenie projektov a hrozba klientelizmu
Spornou je najmä zmena, podľa ktorej by agentúra pri hodnotení projektov do 200 000 eur už nemusela povinne zapájať zahraničných hodnotiteľov. Z navrhovanej úpravy podľa SaS vyplývajú aj ďalšie riziká pre nezávislú vedu:
- aj pri veľkých projektoch nad 300 000 eur sa zrejme bude dať obísť medzinárodné panelové hodnotenie a nahradiť ho len individuálnymi posudkami (vrátane domácich hodnotiteľov),
- strana preto vyzýva ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby garantoval transparentné posudzovanie projektov nezávislým medzinárodným panelom,
- zároveň od neho žiada záruku, že najbližšia všeobecná výzva APVV nebude účelovo znižovať maximálnu dotáciu pod spomínaných 200-tisíc eur len preto, aby sa medzinárodnému hodnoteniu vyhla.
„Nie preto, že by slovenskí vedci neboli kvalitní, ale preto, že na malom Slovensku je oveľa ťažšie zabezpečiť nestrannosť a odstrániť podozrenia z klientelizmu,“ skonštatoval k zmenám v agentúre Ľudovít Paulis z SaS.
Majetok škôl a právny chaos
Kritika opozície sa dotkla aj ďalších navrhovaných zmien. Úprava podľa SaS otvára nebezpečný priestor pri nakladaní s majetkom samotných vysokých škôl. „Zákon vytvára priestor, aby školy mohli cez nimi založené právnické osoby vkladať aj nehnuteľný majetok či verejné peniaze. V krajnom prípade sa tým otvára cesta na obchádzanie ochrany verejného majetku a jeho ďalší presun na tretie subjekty,“ varoval Martin Plesch z SaS.
Zároveň upozornil na chaos pri duševnom vlastníctve. „Koalícia si uvedomila, že spôsobila problém, ale namiesto zrušenia zlej výnimky zavádza výnimku z výnimky. Výsledkom je ešte väčší právny chaos,“ podotkol Plesch.
Kontroverzná novela sa v súčasnosti nachádza v parlamente v prvom čítaní. Stojí za ňou skupina poslancov za koaličné strany Smer-SD a Hlas-SD, ktorí spoločne argumentujú, že cieľom návrhu je výlučne spresniť legislatívu a odstrániť existujúce výkladové nejasnosti.