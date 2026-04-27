Cesta slovenského premiéra Roberta Fica do Moskvy na oslavy 81. výročia víťazstva nad fašizmom nebude mať zo strany Poľska technické prekážky. Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v pondelok 27. apríla 2026 potvrdil, že otázka povolenia na prelet vládneho špeciálu cez poľský vzdušný priestor je už uzavretá, hoci politické výhrady Varšavy voči ceste pretrvávajú.
Sikorski: Problém s preletom už neexistuje
Šéf poľskej diplomacie Radoslaw Sikorski v pondelok pred novinármi uviedol, že komplikácie spojené s preletom slovenskej delegácie boli vyriešené. Ide o posun oproti predchádzajúcemu týždňu, kedy poľské orgány zvažovali žiadosť Bratislavy o povolenie preletu na trasu smerujúcu do ruskej metropoly. „Podľa mojich aktuálnych informácií ten problém prestal existovať,“ konštatoval minister.
Chronológia diplomatických napätí (apríl 2026):
- 19. apríl: Estónsko oficiálne oznámilo, že slovenskému vládnemu špeciálu nepovolí prelet cez svoje územie.
- 21. apríl: Poľská agentúra PAP potvrdila, že Slovensko požiadalo Varšavu o prelet.
- 27. apríl: Varšava potvrdzuje, že technické prekážky pominuli.
Diplomatická izolácia verzus tradícia
Napriek technickému súhlasu poľskí predstavitelia cestu ostro kritizujú. Štátny tajomník Marcin Bosacki pre televíziu Polsat news uviedol, že je ťažké pomáhať pri ceste na podujatie organizované štátom, ktorý vedie agresívnu vojnu na Ukrajine. Robert Fico však cestu do Moskvy na 9. mája obhajuje úctou k obetiam druhej svetovej vojny a plánuje v Rusku aj bilaterálne rokovania s poprednými svetovými lídrami.
Možné letové trasy slovenského špeciálu:
- Severná trasa: Cez Poľsko (aktuálne povolené) a Bielorusko – najkratšie spojenie.
- Južná trasa: Cez Maďarsko, Rumunsko a ponad Čierne more (trasa využitá v roku 2025 kvôli blokáde Pobaltia).
- Pobaltská trasa: Momentálne nepriechodná kvôli jasnému zamietnutiu zo strany Estónska a pretrvávajúcemu napätiu s Litvou a Lotyšskom.
Umožnenie preletu zo strany Poľska v apríli 2026 naznačuje snahu Varšavy o dodržiavanie medzinárodných leteckých dohôd, a to aj napriek hlbokému nesúhlasu s orientáciou slovenskej zahraničnej politiky. Slovenský premiér sa tak vyhne opakovaniu minuloročnej situácie, keď musel vládny špeciál pre oblet krajín NATO voliť výrazne dlhšiu a nákladnejšiu trasu.