Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) čelí vážnej hrozbe straty akreditácie. Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) v pondelok 27. apríla 2026 vyzvalo ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) na okamžitý odchod z funkcie. Dôvodom je list z Európskej komisie (EK), ktorý má hnutie k dispozícii a ktorý podľa nich usvedčuje ministra z klamstiev a neodborných personálnych nominácií.
Kontroverzné nominácie a konflikt záujmov
Podľa predsedníčky poslaneckého klubu PS Zuzany Mesterovej list z Bruselu jasne pomenúva problémy s personálnym obsadením v agentúre. Kritika smeruje najmä na šéfa kontroly PPA, ktorého mal dosadiť generálny riaditeľ Marek Čepko. „Ide o konflikt záujmov, pretože tento človek zamlčal svoju aktivitu v kauzách ako Babindol či kauzy okolo tzv. haciend,“ uviedla Mesterová s tým, že EK prekáža prepojenie kontrolóra na osoby z prostredia kontroverzných podnikateľov.
Kľúčové výhrady Európskej komisie podľa PS:
- Systémové chyby: Brusel identifikoval zlyhania v riadiacich procesoch, ktoré vedú k návrhom na paušálne finančné korekcie.
- Nezávislosť auditu: Pochybnosti vzbudzuje aj certifikačný orgán, ktorý má kontrolovať výsledky platobnej agentúry.
- Personálna integrita: Prítomnosť osôb s väzbami na minulé kauzy v kontrolných štruktúrach PPA.
Hrozba pre slovenských poľnohospodárov
Odborník PS na pôdohospodárstvo Peter Horný upozorňuje, že situácia je kritická. Keďže akreditáciu udelil agentúre v roku 2024 samotný minister Takáč, nesie za súčasný stav plnú zodpovednosť. Podľa Horného minister nedokáže presvedčiť EK o náprave, pretože problémy spôsobili jeho vlastní ľudia. „Platobná agentúra skončila veľké vyplácanie peňazí za rok 2025. Najbližšie veľké zdroje majú prísť až v novembri 2026,“ varoval Horný pred rizikom zastavenia toku peňazí.
Ekonomické dopady možných korekcií (apríl 2026):
- Paušálne pokuty: Štát by mohol prísť o milióny eur z dôvodu neodôvodnených výdavkov.
- Pozastavenie licencií: Akreditácia je nevyhnutná pre distribúciu agrodotácií z EÚ.
- Strata dôvery: Opakované personálne otrasy v PPA sťažujú vyjednávaciu pozíciu Slovenska v Bruseli.
Líder PS Michal Šimečka zdôraznil, že posledným krokom ministra by malo byť splnenie požiadaviek Komisie, aby Slovensko neprišlo o vzácne zdroje. Rezort pôdohospodárstva zatiaľ na zverejnené informácie o liste nereagoval, no tlak na Richarda Takáča sa s blížiacimi sa termínmi vyplácania podpôr pre rok 2026 zvyšuje.