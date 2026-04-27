Sekierska dolina vo Zvolene sa v týchto dňoch stáva dejiskom tichého boja o prežitie. Organizácia pre ochranu životného prostredia Očami prírody bije na poplach: kvôli nezodpovedným vodičom končia pod kolesami áut desiatky vzácnych salamandier škvrnitých. To, čo by malo byť prirodzenou jarnou migráciou, sa mení na zbytočný masaker.
Rýchlosť 30 km/h nie je len odporúčanie
V kritických úsekoch Sekierskej doliny platí jasné obmedzenie rýchlosti na 30 km/h. Aktivisti však priamo v teréne dokumentujú, že väčšina vodičov toto pravidlo ignoruje a úsekom prechádza rýchlosťou nad 50 km/h. Pre pomalého obojživelníka, akým je salamandra, to znamená istú smrť.
„Autá nie sú súčasťou prírody a toto nie je prirodzený výber,“ upozorňuje organizácia na sociálnej sieti. Salamandra škvrnitá je zákonom chránený druh. Po teplých a daždivých dňoch sa tieto tvory presúvajú k vodným plochám kvôli rozmnožovaniu. Ich pohyb je sústredený najmä na noc, svitanie a čas tesne po daždi, kedy je viditeľnosť pre vodičov znížená.
Aktivisti varujú pred rýchlym pohybom áut. Sekierska dolina vo Zvolene je v týchto dňoch zaplavená salamandrami, ktoré môžu prísť o život; Foto: pixabay.com
Pätoro pre ohľaduplného vodiča: Ako zachrániť salamandru?
Záchrana salamandier je v rukách každého z nás. Stačí trocha pozornosti a pár sekúnd času. Odborníci z Očami prírody radia, ako postupovať v rizikových lokalitách:
- Spomaľte: V úsekoch ako Sekierska dolina jazdite maximálne 30 km/h, ideálne menej. Pri nižšej rýchlosti máte šancu objekt na ceste zbadať a bezpečne sa mu vyhnúť.
- Buďte v strehu: Zvýšte pozornosť najmä za šera a počas daždivého počasia, keď sú salamandry najaktívnejšie.
- Bezpečný prenos: Ak uvidíte salamandru na ceste, zastavte (ak je to bezpečné) a preneste ju v smere, ktorým mala namierené.
- Pozor na dotyk: Na prenos použite gumené rukavice. Koža salamandry je mimoriadne citlivá na teplo ľudského tela a navyše vylučuje jedovatý sekrét, ktorý môže podráždiť vašu pokožku.
- Šírte osvetu: Ak viete o mieste častého prechodu, označte ho (napr. dočasnou tabuľou) a informujte o ňom svojich známych.
Ak uvidíte salamandru na ceste, zastavte a preneste ju v smere, ktorým mala namierené; Foto: facebook.com/Očami prírody
„Cesty nepatria len nám. Tá salamandra nejde cez cestu, ale cesta ide cez les. Boli tu dávno pred cestami,“ dodáva organizácia.
Salamandra je zákonom chránená. Aká je jej spoločenská hodnota?
Salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra) nie je len „pomalý chodec“ cez cesty, ale pozoruhodný tvor s unikátnym životným cyklom. Odborníci z Národného parku Slovenský kras vysvetľujú, že tento obojživelník je úzko spätý s jaskyňami a banskými štôlňami. Zatiaľ čo v lete preferuje vlhké lesy a skrýše pod koreňmi stromov, pred príchodom zimy sa uchyľuje do podzemia, kde nachádza stabilné podmienky na prečkanie mrazov.
Okrem ikonického žlto-čierneho sfarbenia disponuje salamandra aj sofistikovaným obranným systémom:
- Jedové žľazy: Najúčinnejšie sú sústredené za očami na žltých výstupkoch hlavy, no menšie žľazy sa nachádzajú v žltých škvrnách po celom tele.
- Vajcoživorodosť: V našich podmienkach kladie samica priamo do vody približne 40 lariev, ktoré v priebehu troch mesiacov podstúpia fascinujúcu metamorfózu a dorastú až do 8 cm, kým vyjdú na súš.
- Spoločenská hodnota: Keďže ide o zákonom chránený druh s nezastupiteľným miestom v biodiverzite, spoločenská hodnota jedného jedinca je vyčíslená na 300 €.
Práve pre jej dlhý čas dospievania (3 až 4 roky) a špecifické nároky na prostredie je každá zbytočná strata na cestách pre populáciu v Slovenskom krase aj v okolí Zvolena bolestivá. Znalosť jej biológie nám pripomína, že pod kolesami nekončí len „obyčajné zviera“, ale unikátny výsledok tisícročnej evolúcie.