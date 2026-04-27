Líder najsilnejšieho opozičného hnutia Michal Šimečka (PS) v pondelok 27. apríla 2026 oznámil podanie trestného oznámenia za zneužívanie štátnej moci. Podľa zistení Nadácie Zastavme korupciu mal Kriminálny úrad finančnej správy (KÚFS) na politickú objednávku nezákonne preverovať financie občianskeho združenia Projekt Fórum, ktoré vedie Šimečkova matka Marta Šimečková.
Politická objednávka a lustrácie
Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka tvrdí, že analytické oddelenie KÚFS dostalo priamy pokyn na vypracovanie správy o združení Projekt Fórum. „Kriminálny úrad finančnej správy na politickú objednávku lustroval a vlámal sa do účtov občianskeho združenia aj mojej mamy minulý rok,“ vyhlásil Šimečka. Podľa neho išlo o cielený pokus nájsť kompromitujúce informácie na jeho rodinu.
Kľúčové body obvinenia:
- Nezákonné preverovanie: KÚFS mal preverovať financie viacerých mimovládnych organizácií bez zákonnej kompetencie.
- Finančná transakcia: Šimečka priznal, že združeniu poskytol pôžičku 5 200 eur, z ktorej mu bolo vrátených 5 000 eur.
- Zistenia nadácie: Nadácia Zastavme korupciu upozornila, že úrad sa zameral na subjekty, ktoré sú kritické voči súčasnej vláde.
Kompetenčný spor a právne kroky
Hlavným problémom celého prípadu je zákonnosť postupu KÚFS. Nadácia Zastavme korupciu vo svojej analýze uvádza, že úrad preveroval bankové účty a účtovníctvo združení napriek tomu, že na takéto úkony nemá v prípade občianskych združení bez dôvodného podozrenia z trestnej činnosti právomoc. Michal Šimečka preto avizuje právne kroky voči konkrétnym osobám, ktoré mali tento pokyn vydať.
Fakty o združení Projekt Fórum (apríl 2026):
- Štatutárka: Marta Šimečková (novinárka a matka lídra PS).
- Zameranie: Občianske združenie sa venuje kultúrnym a vzdelávacím projektom.
- Dôsledok kauzy: Šimečka vníma celú situáciu ako snahu o diskreditáciu opozície pred nadchádzajúcimi politickými udalosťami.
Finančná správa zatiaľ k prebiehajúcemu vyšetrovaniu neposkytla detailné stanovisko. Prípad však vyvoláva vážne pochybnosti o nezávislosti štátnych orgánov a o tom, či nie sú zneužívané na sledovanie politických oponentov. Šimečka zdôraznil, že podanie trestného oznámenia je nevyhnutným krokom k ochrane právneho štátu v apríli 2026.