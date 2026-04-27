Nemecký kancelár Friedrich Merz v pondelok 27. apríla 2026 nešetril ostrou kritikou na adresu Spojených štátov v súvislosti s prebiehajúcim konfliktom na Blízkom východe. Počas návštevy gymnázia v meste Marsberg vyhlásil, že USA sú Iránom „ponižované“ a postrádajú jasnú stratégiu na ukončenie nepriateľských akcií, ktoré negatívne ovplyvňujú aj európsku ekonomiku.
Absencia stratégie a paralely s históriou
Kancelár Friedrich Merz v rámci Dňa projektov EÚ na Gymnáziu Karola Veľkého upozornil na komplexnosť súčasnej situácie. Podľa jeho slov sa Američania ocitli v patovej situácii, pretože do vojny vstúpili bez jasného plánu na jej ukončenie. „Problémom pri takýchto konfliktoch je vždy to, že sa nestačí len dostať dnu, ale treba sa dostať aj von. Veľmi bolestivo sme to videli v Afganistane aj v Iraku,“ pripomenul Merz historické neúspechy západných intervencií.
Hlavné body kancelárovej kritiky:
- Sila Iránu: Iránske vedenie sa ukázalo byť vojensky aj diplomaticky silnejšie, než sa pôvodne očakávalo.
- Diplomatické zlyhanie: USA podľa Merza nemajú presvedčivú stratégiu pri vyjednávaniach, čo vedie k „ponižovaniu“ svetovej veľmoci.
- Hospodársky dopad: Konflikt s Iránom priamo podkopáva hospodársky výkon Nemecka a celej Európy.
Nemecká pomoc je podmienená mierom
Nemecko je pripravené zapojiť sa do stabilizácie regiónu, najmä v strategickom Hormuzskom prielive. Merz potvrdil ponuku na vyslanie nemeckých mínoloviek, ktoré by pomohli s opätovným otvorením tejto kľúčovej námornej tepny. Zdôraznil však, že tento krok je možný až po úplnom zastavení bojov. „V súčasnosti je to dosť zamotaná situácia,“ uzavrel kancelár svoje hodnotenie pred študentmi.
Zapojenie Nemecka do riešenia konfliktu (apríl 2026):
- Vojenská pomoc: Ponuka vyslania špecializovaných mínoloviek do medzinárodných vôd.
- Cieľ: Zabezpečenie bezpečnej plavby v prielive a stabilizácia cien energií.
- Podmienka: Ukončenie aktívnych vojenských operácií medzi USA a Iránom.
Vyjadrenia kancelára Merza odrážajú rastúcu frustráciu európskych lídrov z vlečúceho sa konfliktu, ktorý v apríli 2026 naďalej destabilizuje globálne trhy. Kritika amerického postupu naznačuje snahu Nemecka o asertívnejšiu zahraničnú politiku, ktorá kladie dôraz na pragmatické ukončenie vojny a ochranu vlastných ekonomických záujmov.