Obec Soblahov pri Trenčíne varuje pred výskytom medveďa v dvoch lokalitách.
Ako v pondelok (27. 4.) informovala samospráva na webe, medveď sa v uplynulých dňoch pohyboval v blízkosti Horárne smerom ku Chate pod Ostrým vrchom. Šelmu videli aj na lesnej železnici v smere na trenčiansku časť Kubrica. „Vyzývame občanov na ostražitosť a opatrnosť,“ uviedla samospráva.
Lesná železnica, ktorá v minulosti slúžila na zvážanie dreva z hôr Považského Inovca, dnes patrí k obľúbeným turistickým atrakciám. Región Trenčín ju na webe opisuje ako „zaujímavý technický projekt“. Železnica je vyhľadávaná medzi cyklistami, pešími turistami a v zime aj bežkármi.
Medveďa videli aj na východe
Medveď sa v uplynulých dňoch pohyboval aj v okolí obce Zbudské Dlhé pri Humennom. Na jeho výskyt v blízkosti obce upozornil člen facebookovej skupiny Dopravný Info-Servis HE - SV - ML - VT -MI - SO a okolie.
Medveď sa mal pohybovať po hlavnej ceste pred Zbudským Dlhým v nedeľu (26. 4.) po pol deviatej večer. Jeho pohyb zachytili vo videu.
Medveď sa pohyboval po ceste pred obcou Zbudské Dlhé pri Humennom; Foto: facebook.com/martin.k.karol
Medvede k nám migrujú z Poľska
Tatranská príroda na poľskej strane pohoria hostí rekordný počet medveďov. Najnovšie genetické analýzy potvrdili prítomnosť minimálne 64 jedincov medveďa hnedého na území poľského Tatranského národného parku (TPN). Tento údaj potvrdzuje rastúci trend populácie v porovnaní s monitoringmi z minulých rokov.
Zloženie identifikovanej populácie v roku 2023:
- Celkový počet unikátnych genotypov: 64 jedincov.
- Samice: 38 (prevažujúca časť populácie).
- Samce: 24.
- Nezistené pohlavie: 2 jedince (nedostatočná kvalita vzorky).
Vedci zdôrazňujú, že Tatry tvoria pre medvede jeden nedeliteľný ekosystém. Telemetrické údaje potvrdzujú, že viac ako 80 % poľskej populácie pravidelne prekračuje štátnu hranicu so Slovenskom. Číslo 64 teda nepredstavuje len „poľské“ medvede, ale celkovú aktivitu šeliem v cezhraničnom priestore.
Tragédia pri hraniciach: Po útoku medveďa zahynula žena
Na Slovensku a v Poľsku pribúdajú hlásenia nielen o výskyte medveďov, ale aj o ich útokoch na človeka. Posledné zo štvrtku 23. apríla hovorí o úmrtí 58-ročnej ženy, ktorá podľahla zraneniam.
Telo 58-ročnej Poľky našli pri obci Płonna v hustom a ťažko prístupnom lese s jasnými stopami po útoku šelmy. Lokalita sa nachádza len 20 kilometrov od slovenských hraníc.
Detaily tragického incidentu:
- Lokalita: Płonna, Podkarpatské vojvodstvo (cca 20 km od SR).
- Čas útoku: Dopoludňajšie hodiny, nahlásené o 10.40 h.
- Obeť: 58-ročná žena z okresu Sanok.
- Zasahujúce zložky: Polícia, hasiči, zdravotníci a následne prokurátor.
Útok medveďa sme vo štvrtok 16. apríla zaznamenali aj na Slovensku. Šelma napadla 31-ročného muža pri behu na vrchu Urpín v Banskej Bystrici v skorých ranných hodinách.
Bežec pri útoku utrpel poranenia v oblasti hrudníka. Z miesta utiekol na železničnú stanicu, odkiaľ si privolal pomoc. „Muža ošetrila posádka rýchlej zdravotnej pomoci a previezla ho na ďalšie vyšetrenia do nemocnice,“ informovala banskobystrická krajská polícia.