Polícia SR vyvracia správy o údajnom zadržaní páchateľa, ktorý mal cez víkend zaútočiť na primátora Kežmarku a poslanca NR SR Jána Ferenčáka. Hoci sa v médiách objavili informácie o úspešnom zásahu, Prezídium Policajného zboru (PZ) v pondelok tieto tvrdenia označilo za nepravdivé a k prebiehajúcim úkonom sa odmieta bližšie vyjadrovať.
Incident na zimnom štadióne
K fyzickému napadnutiu Jána Ferenčáka došlo v sobotu 25. apríla 2026 v neskorých večerných hodinách na zimnom štadióne v Kežmarku. Útočník mal politika udrieť zozadu do hlavy, a to v prítomnosti jeho dcéry. Primátor v diskusnej relácii opísal páchateľa ako neznámeho statného muža. Polícia okamžite po oznámení na linku 158 vyslala na miesto hliadku, ktorá incident preverila.
Aktuálny stav vyšetrovania:
- Trestné stíhanie: Kežmarský vyšetrovateľ začal stíhanie vo veci prečinu útoku na verejného činiteľa a výtržníctva.
- Medializované informácie: Správy o zadržaní podozrivého sa nezakladajú na pravde.
- Informačné embargo: Z dôvodu prebiehajúcich procesných úkonov nie je možné poskytovať informácie o výsluchoch konkrétnych osôb.
Bezpečnosť volených zástupcov pod drobnohľadom
Útok na primátora a poslanca v jednej osobe opätovne otvára tému bezpečnosti verejných činiteľov v regióne aj na celoštátnej úrovni. Prešovská krajská polícia potvrdila, že vyšetrovatelia pracujú s viacerými verziami a preverujú stopy z miesta činu. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony nie je možné v súčasnom štádiu poskytovať bližšie informácie,“ zopakovalo Prezídium PZ.
Detaily útoku na Jána Ferenčáka:
