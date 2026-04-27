Polícia SR vyvracia správy o údajnom zadržaní páchateľa, ktorý mal cez víkend zaútočiť na primátora Kežmarku a poslanca NR SR Jána Ferenčáka. Hoci sa v médiách objavili informácie o úspešnom zásahu, Prezídium Policajného zboru (PZ) v pondelok tieto tvrdenia označilo za nepravdivé a k prebiehajúcim úkonom sa odmieta bližšie vyjadrovať.

Incident na zimnom štadióne

K fyzickému napadnutiu Jána Ferenčáka došlo v sobotu 25. apríla 2026 v neskorých večerných hodinách na zimnom štadióne v Kežmarku. Útočník mal politika udrieť zozadu do hlavy, a to v prítomnosti jeho dcéry. Primátor v diskusnej relácii opísal páchateľa ako neznámeho statného muža. Polícia okamžite po oznámení na linku 158 vyslala na miesto hliadku, ktorá incident preverila.

Aktuálny stav vyšetrovania:

  • Trestné stíhanie: Kežmarský vyšetrovateľ začal stíhanie vo veci prečinu útoku na verejného činiteľa a výtržníctva.
  • Medializované informácie: Správy o zadržaní podozrivého sa nezakladajú na pravde.
  • Informačné embargo: Z dôvodu prebiehajúcich procesných úkonov nie je možné poskytovať informácie o výsluchoch konkrétnych osôb.

Bezpečnosť volených zástupcov pod drobnohľadom

Útok na primátora a poslanca v jednej osobe opätovne otvára tému bezpečnosti verejných činiteľov v regióne aj na celoštátnej úrovni. Prešovská krajská polícia potvrdila, že vyšetrovatelia pracujú s viacerými verziami a preverujú stopy z miesta činu. „Vzhľadom na prebiehajúce úkony nie je možné v súčasnom štádiu poskytovať bližšie informácie,“ zopakovalo Prezídium PZ.

Detaily útoku na Jána Ferenčáka:

  • Čas: Sobota večer (25. apríla 2026).
  • Miesto: Zimný štadión, Kežmarok.
  • Spôsob: Fyzický útok zozadu, úder do hlavy.
  • Svedkovia: Incident sa odohral v prítomnosti dcéry napadnutého.
