Nezávislosť energetického regulátora je podľa opozície minulosťou. Predstavitelia strany SaS v pondelok 27. apríla ostro vystúpili proti predsedovi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozefovi Holjenčíkovi. Obviňujú ho z masívneho konfliktu záujmov a vyzývajú vládu aj prezidenta na jeho okamžité odvolanie.
Tri piliere podozrení: Znalec, rodina a kšefty
Poslanec Karol Galek (SaS) na tlačovej konferencii v NR SR definoval tri hlavné oblasti, v ktorých má Jozef Holjenčík podľa opozície porušovať zákon o regulácii. Podľa liberálov nie je možné, aby človek s takýmito väzbami objektívne rozhodoval o cenách plynu, elektriny či tepla.
Prehľad hlavných podozrení voči predsedovi ÚRSO:
- Regulácia samého seba: Holjenčík má podľa majetkového priznania stále príjmy zo znaleckej činnosti v energetike. Výsledky týchto posudkov pritom slúžia ako podklad pre cenové rozhodnutia úradu.
- Rodinný biznis cez neziskovku: Manželka a syn šéfa ÚRSO vedú organizáciu Terézia. Tá podľa zistení SaS prijíma štedré dary od energetických firiem, ktoré spadajú pod reguláciu úradu.
- Väzby na Eustream: Dcéra predsedu v minulosti pracovala pre strategického prepravcu plynu, čo podľa Galeka spochybňuje nestrannosť úradu voči tomuto subjektu.
Pod drobnohľadom Európy a politický dopad
Aktivity slovenského regulátora podľa SaS prekročili hranice SR a začala sa o ne zaujímať európska agentúra ACER. Opozícia pripomína, že Holjenčík už raz musel z funkcie pre podobné podozrenia v minulosti odísť a jeho opätovné dosadenie súčasnou vládou považujú za chybu.
Kľúčové argumenty opozičných poslancov:
- Karol Galek: Hovorí o evidentnom porušení zákona o regulácii a o masívnom ohrození nezávislosti úradu.
- Marián Viskupič: Označil Holjenčíka za symbol vysokých cien. Tvrdí, že jeho odchod by bol začiatkom cesty k „znesiteľnejším cenám“ pre občanov, pretože šéf úradu podľa neho neustále hľadá spôsoby, ako poplatky zvyšovať.
Strana SaS apeluje na premiéra Roberta Fica, aby prestal kryť „krivých ľudí“ a konal v záujme domácností aj firiem. Rozhodnutie o osude Jozefa Holjenčíka je teraz v rukách vlády, ktorej kroky bude pozorne sledovať nielen opozícia, ale aj európske inštitúcie v Bruseli.