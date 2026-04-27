Prezident SR Peter Pellegrini v pondelok 27. apríla 2026 naplnil svoje varovanie voči vláde a parlamentu. Na opätovné prerokovanie vrátil dve novely zákonov, ktoré obsahovali takzvané „prílepky“ – zmeny v zákonoch, ktoré s pôvodnou témou vôbec nesúviseli. Hoci prezident uznáva dôležitosť niektorých zmien, trvá na tom, že legislatívny proces musí byť čistý a transparentný.
Stopka pre legislatívny chaos
Hlava štátu vetovala novelu zákona o posudzovaní zhody výrobkov a zákon o kolektívnom investovaní. Dôvodom nie je samotný obsah hlavných zákonov, ale spôsob, akým do nich poslanci vložili nesúvisiace úpravy. „Upozornil som, že nebudem akceptovať prílepky. Vzhľadom na to, že v týchto prípadoch prílepok nijako nesúvisel s témou zákona, vraciam ich poslancom,“ uviedol Peter Pellegrini.
Kľúčové oblasti zasiahnuté „prílepkami“ (apríl 2026):
- Plán obnovy: Úprava strategických investícií a postavenie Ministerstva financií (požiadavka Európskej komisie).
- Linka 112: Zavedenie interaktívnej textovej komunikácie pre sluchovo znevýhodnené osoby v reálnom čase.
- Reporty o udržateľnosti: Prechodné ustanovenia v zákone o účtovníctve pre roky 2025 – 2026.
- Bezdymové tabakové výrobky: Úprava vrátenia spotrebnej dane pri baleniach so sadzbou G.
V ohrození sú platby z Bruselu aj práva zdravotne znevýhodnených
Paradoxom situácie je, že vrátené zákony obsahujú opatrenia, na ktoré štát čaká. Jedným z nich je míľnik Plánu obnovy, bez ktorého hrozí krátenie platieb od Európskej komisie. Podobne dôležitá je aj povinnosť operátorov zabezpečiť textovú komunikáciu na tiesňovú linku 112 pre nepočujúcich, čo vyplýva z európskej smernice.
Prehľad vrátených legislatívnych kombinácií:
- Zákon o posudzovaní zhody: Poslanci k nemu „prilepili“ zmeny o strategických investíciách a tiesňovej linke 112.
- Zákon o kolektívnom investovaní: Obsahoval nesúvisiace zmeny zákona o účtovníctve a úpravu spotrebnej dane z tabaku.
Rozhodnutie prezidenta v apríli 2026 vysiela jasný signál smerom k vládnej koalícii. Parlament teraz musí o zákonoch rokovať znova. Buď prelomí prezidentovo veto v pôvodnom znení, alebo zákony upraví tak, aby vyhovovali nárokom na čistotu legislatívneho procesu. Čas však tlačí najmä pri dani z tabaku a termínoch Plánu obnovy, ktoré sú naviazané na májové dátumy roku 2026.