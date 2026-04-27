Boj proti fiktívnej práceneschopnosti prináša rekordné výsledky. Minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) v pondelok 27. apríla oznámil, že Slovensko dosiahlo najnižšiu úroveň PN za posledné štvrťstoročie. Vďaka prísnejším kontrolám posudkových lekárov ušetrí štát v tomto roku stovky miliónov eur, ktoré plánuje prerozdeliť skutočne chorým občanom.
Historické minimum v štatistikách PN
Podľa ministra Erika Tomáša klesol priemerný počet práceneschopností v prvom štvrťroku 2026 o 24 000 mesačne v porovnaní s rokom 2024. Ak sa pozrieme na percentuálne vyjadrenie, pokles je ešte zreteľnejší. Kým v roku 2024 bolo práceneschopných 4,06 % poistencov, dnes je to už len 3,2 %. „Ide o najnižšie priemerné percento PN za posledných 25 rokov,“ zdôraznil minister na tlačovej konferencii.
Vývoj miery práceneschopnosti na Slovensku (1. štvrťrok):
- 2024 (pred zmenou): 4,06 %
- 2025: 3,73 %
- 2026 (súčasnosť): 3,20 %
Koniec špekulantom: Milióny pre štátnu kasu
Legislatívne zmeny, ktoré posilnili kompetencie posudkových lekárov Sociálnej poisťovne, umožňujú efektívnejšie rušiť takzvané „falošné PN-ky“. Tento krok má priamy a pozitívny vplyv na štátny rozpočet. Za prvé tri mesiace tohto roka predstavuje úspora na dávkach a zvýšený príjem na daniach už 80 miliónov eur.
Ekonomický prínos opatrení:
- Úspora za rok 2025: 140 miliónov eur.
- Predpokladaná úspora na rok 2026: Až 300 miliónov eur.
- Využitie prostriedkov: Peniaze podľa rezortu práce nezostanú „špekulantom“, ale budú využité na sociálne programy pre ľudí, ktorí pomoc reálne potrebujú.
Ministerstvo práce si od nových opatrení sľubuje nielen ozdravenie verejných financií, ale aj zmenu prístupu občanov k zneužívaniu sociálneho systému. Hoci kritici hovoria o prílišnej prísnosti, Erik Tomáš trvá na tom, že poctiví pacienti sa kontrol obávať nemusia, pretože posudkoví lekári sa zameriavajú primárne na podozrivé a fiktívne prípady.