Tatranská príroda na poľskej strane pohoria hostí rekordný počet medveďov. Najnovšie genetické analýzy potvrdili prítomnosť minimálne 64 jedincov medveďa hnedého na území poľského Tatranského národného parku (TPN). Tento údaj potvrdzuje rastúci trend populácie v porovnaní s monitoringmi z minulých rokov.
Genetika odhalila identitu tatranských šeliem
Výskum, ktorý pre TPN realizoval Inštitút ochrany prírody Poľskej akadémie vied, sa opieral o neinvazívny zber biologických vzoriek. Od marca do októbra 2023 vedci zhromažďovali vzorky srsti a trusu, z ktorých následne v laboratóriu izolovali DNA. Táto metóda umožnila presne identifikovať konkrétne zvieratá a vyhnúť sa viacnásobnému započítaniu toho istého jedinca.
Zloženie identifikovanej populácie v roku 2023:
- Celkový počet unikátnych genotypov: 64 jedincov.
- Samice: 38 (prevažujúca časť populácie).
- Samce: 24.
- Nezistené pohlavie: 2 jedince (nedostatočná kvalita vzorky).
Migrácia bez hraníc
Vedci zdôrazňujú, že Tatry tvoria pre medvede jeden nedeliteľný ekosystém. Telemetrické údaje potvrdzujú, že viac ako 80 % poľskej populácie pravidelne prekračuje štátnu hranicu so Slovenskom. Číslo 64 teda nepredstavuje len „poľské“ medvede, ale celkovú aktivitu šeliem v cezhraničnom priestore.
Vývoj počtu medveďov v poľských Tatrách:
- 2013: 45 jedincov (vtedy cca 15 žilo trvalo na poľskej strane).
- 2017: 56 jedincov (zaznamenaná vysoká genetická rozmanitosť).
- 2023: 64 jedincov (doterajšie maximum monitoringu).
Autori štúdie upozorňujú, že údaj 64 je konzervatívny odhad (minimálny počet). Keďže nie všetky nájdené vzorky poskytli dostatočne kvalitný genetický materiál, skutočný počet medveďov pohybujúcich sa v Tatrách môže byť v realite ešte o niečo vyšší. Výsledky však jednoznačne potvrdzujú, že Tatry zostávajú kľúčovým útočiskom tejto chránenej šelmy v strednej Európe.