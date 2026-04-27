Dovolenka v Španielsku môže tento rok vyjsť poriadne draho, ak cestovatelia zaváhajú. Španielsky minister priemyslu a cestovného ruchu Jordi Hereu varuje, že ceny leteniek budú rásť v dôsledku stúpajúcich nákladov na palivo. Turistom odporúča nákup leteniek v predstihu, kým aerolínie nepremietnu aktuálne ceny kerozínu do koncových cien pre zákazníkov.
Rekordný záujem o Pyrenejský polostrov
Španielsko zažilo v roku 2025 bezprecedentný turistický boom, keď krajinu navštívilo historických 97 miliónov zahraničných návštevníkov. Ide o 3,5 % nárast oproti roku 2024. Minister Jordi Hereu pre denník Expansión uviedol, že hoci očakávajú podobné tempo rastu aj v roku 2026, kľúčovým faktorom budú ceny leteckého paliva.
Ekonomické faktory ovplyvňujúce ceny leteniek:
- Zásoby kerozínu: Aerolínie aktuálne lietajú na palivo nakúpené za staršie, nižšie ceny.
- Rast nákladov: Nové nákupy paliva sú už drahšie, čo sa nevyhnutne odrazí na cene leteniek.
- Dopyt: Neutíchajúci záujem o Španielsko umožňuje leteckým spoločnostiam zvyšovať marže.
Španielsko je pripravené, rizikom sú iné štáty
Minister zdôraznil, že Španielsko ako štvrtá najväčšia ekonomika eurozóny disponuje vysokými zásobami paliva a silnou produkčnou kapacitou. Problémom však môže byť ekonomická situácia v krajinách, odkiaľ turisti prichádzajú. „Ak krajiny, z ktorých do Španielska prichádzajú turisti, budú mať problémy, Španielsko ich bude mať tiež,“ upozornil Hereu.
Prehľad a prognóza turistického ruchu v Španielsku (2025 – 2026):
- Počet turistov v roku 2025: Historické maximum 97 miliónov návštevníkov.
- Odhad na rok 2026: Očakávaný útok na hranicu 100 miliónov turistov.
- Medziročný nárast: Stabilné tempo rastu na úrovni 3 % až 3,5 %.
- Kľúčové riziko pre sezónu 2026: Prudký nárast cien leteckého paliva (kerozínu).
- Hospodársky kontext: Španielsko si drží pozíciu štvrtej najväčšej ekonomiky eurozóny s vysokými zásobami paliva.
- Hlavná hrozba pre dopyt: Ekonomické problémy v krajinách, z ktorých turisti do Španielska prichádzajú.
Európske inštitúcie aktuálne prijímajú opatrenia na zabezpečenie dostatku paliva, no trhové ceny kerozínu zostávajú nateraz nestabilné. Pre slovenských dovolenkárov plánujúcich cestu k moru v júli či auguste 2026 platí jasný odkaz: čakanie na "last minute" ponuky sa tento rok pri letoch do Španielska nemusí vyplatiť.