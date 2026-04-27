Pondelkové ráno v obľúbenej rekreačnej oblasti Zelená voda v Novom Meste nad Váhom poznačil nález mužského tela. Polícia na mieste zasahovala od skorých ranných hodín a vzhľadom na okolnosti prípadu už vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci závažného trestného činu.
Nález tela a zásah kriminálnej polície
Bez známok života bol v pondelok 27. apríla nájdený 68-ročný muž. Ako uviedla trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti, na miesto boli okamžite vyslané policajné hliadky, ktoré priestor uzavreli. Prípad si vzhľadom na jeho citlivosť a predbežné zistenia prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Novom Meste nad Váhom.
Aktuálny stav vyšetrovania:
- Právna kvalifikácia: Bolo začaté trestné stíhanie pre zločin zabitia.
- Procesné úkony: Na mieste prebieha zaisťovanie stôp a dokumentovanie dôkazov.
- Informovanie verejnosti: Polícia je v tejto fáze nateraz zdržanlivá a bližšie detaily neposkytuje.
Zelená voda pod dohľadom vyšetrovateľov
Rekreačná oblasť, ktorá sa pripravuje na letnú sezónu, sa stala dejiskom vyšetrovania násilného trestného činu. Vyšetrovatelia momentálne preverujú všetky okolnosti, ktoré predchádzali úmrtiu staršieho muža. Či išlo o nešťastnú náhodu, konflikt alebo iný cudzí zásah, určí až nariadená súdna pitva a ďalšie znalecké skúmania.
Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a snahu o náležité objasnenie skutku polícia žiada verejnosť o trpezlivosť.