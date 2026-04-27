Napätie okolo najväčšej jadrovej elektrárne v Európe opäť eskaluje. V pondelok 27. apríla 2026 zahynul pri útoku dronom v areáli Záporožskej jadrovej elektrárne (ZAES) jeden zamestnanec. Incident sa odohral len deň po tom, čo si Ukrajina pripomenula 40. výročie tragédie v Černobyle a varovala pred rizikami spojenými s ruskou okupáciou energetických uzlov.
Útok dronom a obeť na živote
Podľa vyhlásenia okupačnej správy elektrárne v Enerhodare cielil ukrajinský dron na dopravné oddelenie zariadenia. „Pri útoku ukrajinských ozbrojených jednotiek na prevádzkovú plochu bol zabitý vodič,“ informovala tlačová služba na Telegrame. Moskva a Kyjev sa z útokov na elektráreň, ktorú Rusko ovláda od marca 2022, obviňujú pravidelne.
Aktuálna situácia v ZAES (apríl 2026):
- Bezpečnostné incidenty: Opakované nálety dronov na pomocné budovy a infraštruktúru.
- Blackouty: V nedeľu došlo k v poradí už 15. úplnému výpadku prúdu od začiatku okupácie.
- Radiačné riziko: Enerhoatom varuje, že každý výpadok chladenia zvyšuje hrozbu havárie s dosahom na celú Európu.
Jadrový terorizmus a odkaz Černobyľu
Pripomienka 40 rokov od havárie v Černobyle priniesla ostrú rétoriku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý Rusko obvinil z „jadrového terorizmu“. Poukázal pritom nielen na situáciu v Záporoží, ale aj na prelety dronov nad černobyľským sarkofágom. Rusko akékoľvek ohrozovanie jadrovej bezpečnosti dlhodobo odmieta a vinu pripisuje ukrajinskej strane.
Prehľad rizikových faktorov v ZAES:
|
Typ rizika
|Popis situácie
|Napájanie
|Závislosť na jedinom funkčnom elektrickom vedení pre chladenie reaktorov.
|Drony
|Útoky kamikadze dronov na areál a blízke mesto Enerhodar.
|Personál
|Práca pod neustálym tlakom a ozbrojeným dozorom.
Záporožská elektráreň zostáva jednou z najkritickejších bodov prebiehajúceho konfliktu. Napriek prítomnosti inšpektorov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) sa nedarí vytvoriť bezpečnú zónu bez bojov, čo v kombinácii s pravidelnými výpadkami prúdu udržiava jadrovú bezpečnosť kontinentu v stave permanentnej ohrozenosti aj štyri roky po začiatku vojny.