Dopravná situácia v okolí Piešťan je kritická. Na ceste II/499 smerom na obec Trebatice došlo v pondelok predpoludním k vážnej hromadnej dopravnej nehode, pri ktorej sa zrazil autobus s viacerými osobnými autami. Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky a bol vyslaný aj záchranársky vrtuľník.
Viacero zranených a zásah vrtuľníka
Podľa trnavskej krajskej polície utrpelo zranenia viacero osôb. Vzhľadom na vážnosť situácie a počet účastníkov nehody bol na miesto privolaný aj vrtuľník Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS), ktorý pomáha s transportom najťažšie zranených do nemocníc. „Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky,“ potvrdila polícia, ktorá momentálne dokumentuje stopy a riadi dopravu.
Kľúčové informácie o nehode:
- Lokalita: Výjazd z Piešťan, cesta č. II/499 v smere na Trebatice.
- Účastníci: Linkový autobus a niekoľko osobných motorových vozidiel.
- Stav dopravy: Cesta je v oboch smeroch úplne neprejazdná.
Na miesto nehody privolali záchranársky vrtuľník; Foto: facebook.com/KRPZTT
Výzva pre vodičov: Vyhnite sa úseku
Polícia žiada všetkých vodičov, aby rešpektovali pokyny hliadok a danému úseku sa úplne vyhli. Doprava je odkláňaná na priľahlé obchádzkové trasy. Predpokladá sa, že odstraňovanie následkov nehody a vyšetrovanie príčin potrvá niekoľko hodín.
Odporúčané obchádzky:
- Smer od Piešťan: Využite trasu cez obec Krakovany alebo Veľké Orvište.
- Smer od Vrbového/Trebatic: Odporúča sa prejazd cez obce smerom na Drahovce alebo diaľnicu D1.