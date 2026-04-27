Polícia v Liptovskom Mikuláši žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 14-ročnej Kristíne Bubisovej. Mladé dievča zmizlo zo svojho domova v obci Smrečany počas noci z nedele na pondelok (27. apríla 2026). Akékoľvek informácie o jej pohybe môžu byť kľúčové pre jej bezpečný návrat.

Detaily zmiznutia

Podľa informácií od žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Zuzany Šefčíkovej odišla Kristína z miesta svojho trvalého pobytu v noci, konkrétne v čase medzi 22.00 h (nedeľa 26. 4.) a 2.00 h (pondelok 27. 4.). Od tej chvíle o sebe nepodala žiadnu správu a jej súčasný pobyt nie je známy.

Popis nezvestnej osoby:

  • Meno: Kristína Bubisová (14 rokov).
  • Výška: Približne 180 centimetrov.
  • Postava: Štíhla.
  • Vlasy: Krátke, výrazne kučeravé.
  • Oči: Hnedé.

Nezvestné dievča počas noci odišlo z miesta svojho trvalého pobytu; Foto: KR PZ ZA

Naposledy videné oblečenie

V čase odchodu mala Kristína na sebe modré široké rifle a tmavosivú mikinu. Vzhľadom na jej výšku a výrazné kučeravé vlasy je v dave pomerne ľahko identifikovateľná.

Ako môžete pomôcť:

  • Telefón: Zavolajte na bezplatné číslo 158.
  • Osobne: Navštívte ktorékoľvek oddelenie Policajného zboru SR.
  • Sociálne siete: Zdieľajte oficiálnu pátraciu správu Polície SR.

Policajný zbor zdôrazňuje, že pri pátraní po maloletých osobách je dôležitá každá minúta. Ak ste Kristínu videli alebo máte informácie, ktoré by mohli viesť k jej nájdeniu, neváhajte kontaktovať políciu.