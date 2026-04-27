Polícia v Liptovskom Mikuláši žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 14-ročnej Kristíne Bubisovej. Mladé dievča zmizlo zo svojho domova v obci Smrečany počas noci z nedele na pondelok (27. apríla 2026). Akékoľvek informácie o jej pohybe môžu byť kľúčové pre jej bezpečný návrat.
Detaily zmiznutia
Podľa informácií od žilinskej krajskej policajnej hovorkyne Zuzany Šefčíkovej odišla Kristína z miesta svojho trvalého pobytu v noci, konkrétne v čase medzi 22.00 h (nedeľa 26. 4.) a 2.00 h (pondelok 27. 4.). Od tej chvíle o sebe nepodala žiadnu správu a jej súčasný pobyt nie je známy.
Popis nezvestnej osoby:
- Meno: Kristína Bubisová (14 rokov).
- Výška: Približne 180 centimetrov.
- Postava: Štíhla.
- Vlasy: Krátke, výrazne kučeravé.
- Oči: Hnedé.
Nezvestné dievča počas noci odišlo z miesta svojho trvalého pobytu; Foto: KR PZ ZA
Naposledy videné oblečenie
V čase odchodu mala Kristína na sebe modré široké rifle a tmavosivú mikinu. Vzhľadom na jej výšku a výrazné kučeravé vlasy je v dave pomerne ľahko identifikovateľná.
Ako môžete pomôcť:
- Telefón: Zavolajte na bezplatné číslo 158.
- Osobne: Navštívte ktorékoľvek oddelenie Policajného zboru SR.
- Sociálne siete: Zdieľajte oficiálnu pátraciu správu Polície SR.
Policajný zbor zdôrazňuje, že pri pátraní po maloletých osobách je dôležitá každá minúta. Ak ste Kristínu videli alebo máte informácie, ktoré by mohli viesť k jej nájdeniu, neváhajte kontaktovať políciu.