Spojené štáty sú v šoku po víkendovom pokuse o atentát počas prestížnej Večere korešpondentov Bieleho domu (WHCD). Bývalý prezident Barack Obama v nedeľu ostro odsúdil násilie a vyzdvihol hrdinstvo Tajnej služby USA (USSS). Útok, pri ktorom bol postrelený jeden z agentov, mieril na podujatie, kde bol prítomný aj prezident Donald Trump s rodinou.
Podrobnosti o útoku a páchateľovi
Útočníkom bol podľa oficiálnej identifikácie úradov 31-ročný Cole Allen z Kalifornie. Do konferenčnej sály vo Washingtone vnikol vyzbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi. V momente streľby sa v inej časti priestoru nachádzal prezident Donald Trump, prvá dáma Melania Trump a viceprezident J. D. Vance.
Kľúčové fakty o incidente (apríl 2026):
- Zásah ochranky: Jeden člen Tajnej služby bol postrelený, vďaka nepriestrelnej veste je však mimo ohrozenia života.
- Spacifikovanie útočníka: Agenti ochranky útočníka zneškodnili okamžite po prvých výstreloch.
- Varovanie rodiny: Príbuzní páchateľa zalarmovali políciu len pár minút pred útokom po tom, čo im zaslal výhražný manifest.
Motív: Náboženská nenávisť a politické ciele?
Hoci federálne úrady motív stále oficiálne vyšetrujú, Donald Trump pre televíziu Fox News uviedol, že Allen zanechal manifest motivovaný protikresťanskými postojmi. V dokumente údajne vyzýval na priame útoky na vysokých predstaviteľov súčasnej administratívy.
Reakcia Baracka Obamu na sociálnych sieťach:
- Odmietnutie násilia: „Je našou povinnosťou odmietnuť myšlienku, že násilie má v našej demokracii akékoľvek miesto.“
- Vďaka agentom: Obama vyzdvihol obetavosť agentov USSS, ktorí čelili ozbrojenému mužovi v uzavretom priestore.
- Odkaz verejnosti: Výzva na národnú jednotu v odsúdení politického násilia bez ohľadu na motívy.
Bezpečnostné zložky pokračujú v analýze dôkazov a monitorovaní digitálnej stopy Colea Allena. O tom, či zostane podozrivý vo väzbe, rozhodne súd už v pondelok. Incident v apríli 2026 opätovne otvoril diskusiu o bezpečnosti politických lídrov v polarizovanej americkej spoločnosti a o efektivite preventívnych opatrení pri masových podujatiach vo Washingtone.