Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí pricestoval v pondelok ráno do Petrohradu, kde ho čaká dôležité stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Plánované rokovania osobne potvrdil aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.
Sprostredkovanie Pakistanu a postoj Donalda Trumpa
Šéf iránskej diplomacie po prílete do Ruska uviedol, že schôdzka s Putinom bude dobrou príležitosťou na rozhovory o ďalšom vývoji vo vojne na Blízkom východe. Arákčí má za sebou mimoriadne intenzívny diplomatický program:
- v piatok cestoval do Islamabadu a po nedeľňajšej návšteve Ománu sa do Pakistanu opäť vrátil,
- práve Pakistan dlhodobo pôsobí ako kľúčový sprostredkovateľ v komunikácii medzi USA a Iránom,
- minister tam podľa vlastných slov prediskutoval podmienky na obnovenie priamych rokovaní s Washingtonom.
Americký prezident Donald Trump však v sobotu náhle zrušil plánovanú cestu svojich vyslancov (Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera) do pakistanskej metropoly. Šéf Bieleho domu odvtedy opakovane vyhlasuje, že ak chce Teherán skutočne rokovať, môže Spojeným štátom jednoducho zatelefonovať.
Tajné správy a podmienky pre Washington
Snahy oživiť zamrznuté rozhovory napriek tomu prebiehajú cez zákulisné kanály. Iránska tlačová agentúra Fárs informovala, že Teherán už zaslal Američanom cez sprostredkovateľov „písomné správy“ o svojich požiadavkách. Americký spravodajský server Axios v nedeľu s odvolaním sa na svoje zdroje zverejnil konkrétne body nového iránskeho návrhu:
- ponuka na otvorenie strategického Hormuzského prielivu a celkové ukončenie vojny,
- okamžité zrušenie americkej blokády iránskych prístavov,
- presun citlivých rokovaní o iránskom jadrovom programe až do ďalšej fázy (po splnení predchádzajúcich podmienok).
Z tejto prelomovej správy amerického servera Axios následne citovala aj iránska štátna tlačová agentúra IRNA bez toho, aby jej obsah akokoľvek poprela, všíma si vývoj situácie agentúra AFP.