Severokórejský vodca Kim Čong-un uviedol, že jeho krajina bude aj naďalej neochvejne podporovať politiku Ruska. S ruským ministrom obrany Andrejom Belousovom priamo v Pchjongjangu rokoval o aktuálnej medzinárodnej politickej situácii, oznámili v pondelok tamojšie štátne médiá.
Stretnutia s ruskou delegáciou a podpora Moskvy
Ruská delegácia sa v nedeľu zúčastnila na slávnostnom otvorení pamätníka na počesť severokórejských vojakov, ktorí padli pri bojoch v ruskej Kurskej oblasti. Ukrajinské sily tam nečakane vpadli ešte v roku 2024, pripomína štátna tlačová agentúra KCNA. Z rokovaní a oficiálnych vyhlásení vyplynuli nasledovné skutočnosti:
- „Severokórejská vláda bude naďalej plne podporovať politiku Ruska zameranú na obranu svojej suverenity, územnej celistvosti a bezpečnostných záujmov,“ vyhlásil vodca Kim Čong-un,
- na stretnutí s predsedom dolnej komory ruského parlamentu Viačeslavom Volodinom obe strany potvrdili zámer ďalej prehĺbiť bilaterálne vzťahy,
- spolupráca sa má naďalej rozvíjať v prísnom súlade s ich doterajšou zmluvou o strategickom partnerstve.
Krvavá daň za spojenectvo a Putinova vďaka
Pchjongjang po podpísaní dohody o vzájomnej obrane s Moskvou vyslal podľa dostupných spravodajských informácií na front približne 15 000 vojakov. Ich hlavným cieľom bolo pomôcť ruskej armáde vytlačiť ukrajinské sily z Kurskej oblasti. Podľa juhokórejských, ukrajinských a západných predstaviteľov si však toto nasadenie vyžiadalo krutú daň – pri bojoch už údajne zomrelo viac ako 6 000 vojakov z KĽDR.
Ruský prezident Vladimir Putin v liste pri príležitosti ceremónie otvorenia pamätníka uviedol, že „Rusko a Severná Kórea budú spoločným úsilím pokračovať v posilňovaní svojho úplného strategického partnerstva“. Šéf Kremľa zároveň podľa ruských médií osobne poďakoval vojakom z KĽDR, ktorí bojovali v Kurskej oblasti, a vzdal poctu tamojším padlým.