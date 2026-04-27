Aktivisti z viacerých krajín vyplávali v nedeľu zo Sicílie k Pásmu Gazy na desiatkach lodí s humanitárnou pomocou. Ide o doteraz najnovší pokus o prelomenie prísnej izraelskej blokády tejto palestínskej enklávy.
Priebeh plavby a zloženie flotily
Celkovo 56 lodí vyrazilo na cestu z prístavu pri talianskych Syrakúzach. Ako oznámila organizácia Global Sumud Flotilla, odchod nabral mierne oneskorenie v dôsledku nepriaznivého počasia. Podľa oficiálneho vyhlásenia iniciatívy ide o zatiaľ historicky najväčšiu skupinu plavidiel, ktorá sa spoločne pokúsi dostať až k brehom Pásma Gazy.
Počas plavby sa k flotile plánujú pripojiť ďalšie lode, ktoré medzičasom vyplávali z iných krajín. Aktivistickú výpravu momentálne na mori sprevádzajú aj plavidlá známych organizácií:
- plavidlo španielskej humanitárnej organizácie Open Arms,
- známa loď Arctic Sunrise environmentálnej skupiny Greenpeace.
Predošlé pokusy a realita blokády
Aktivisti zo združenia Global Sumud Flotilla sa o prelomenie námornej blokády a doručenie pomoci do Pásma Gazy pokúšali už naposledy vlani v októbri. Tento pokus bol však neúspešný, keďže ich Izrael na mori zadržal a následne deportoval z krajiny.
Pásmo Gazy, ktoré vnútorne spravuje palestínske militantné hnutie Hamas, je pod izraelskou blokádou už od roku 2007. Izrael si dlhodobo a prísne kontroluje hranice enklávy a z bezpečnostných dôvodov detailne preveruje všetku humanitárnu pomoc, ktorá sa na toto územie dostáva.