Ruská armáda výrazne zintenzívnila svoje ofenzívne útoky na východe Ukrajiny. Len počas nedele tam podľa ukrajinského generálneho štábu hlásili celkovo 161 ozbrojených zrážok priamo na frontovej línii. Informovala o tom tlačová agentúra DPA.
Najťažšie boje a hlavné smery útokov
Väčšina útokov sa odohrala v oblasti mesta Pokrovsk. Z aktuálnych vojenských hlásení z východného frontu vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- v okolí strategického Pokrovska evidovali až 39 ruských operácií,
- pri meste Huľajpole v juhoukrajinskej Záporožskej oblasti sa ruské jednotky pokúsili prelomiť ukrajinské pozície 24-krát,
- pri Kosťantynivke na okraji Donbasu hlásili obrancovia celkovo 15 ozbrojených zrážok.
Tieto podrobné informácie z bojiska však podľa agentúry DPA nebolo možné bezprostredne a nezávisle overiť.
Varovanie velenia a stagnácia frontu
Veliteľ ukrajinskej armády Olexandr Syrskyj v nedeľu na stretnutí s náčelníčkou generálneho štábu kanadských ozbrojených síl Jennie Carignanovou varoval, že ruské sily v súčasnosti podnikajú „intenzívnejšie ofenzívne snahy prakticky po celej frontovej línii“.
Rusko vedie plnoformátovú vojnu proti Ukrajine už viac ako štyri roky a obsadilo počas nej takmer pätinu územia susednej krajiny. Na samotnej frontovej línii však dochádza už mesiace sotva k nejakým výrazným posunom a ruské sily dosiahli podľa DPA len malé územné zisky za cenu obrovských vojenských strát.