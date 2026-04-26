Buckinghamský palác v nedeľu oficiálne potvrdil, že štátna návšteva kráľa Karola III. a kráľovnej Kamily v USA sa uskutoční presne podľa plánu. „Po konzultáciách na oboch stranách Atlantiku počas dnešného dňa a na základe odporúčania vlády môžeme potvrdiť, že štátna návšteva ich veličenstiev sa uskutoční podľa plánu,“ uviedol palác vo vyhlásení, ktoré citovala agentúra AFP.
Program návštevy a reakcia na streľbu
Počas štvordňovej cesty, ktorej hlavným cieľom je zdôrazniť historické vzťahy medzi Spojeným kráľovstvom a USA pri príležitosti 250. výročia vyhlásenia nezávislosti USA, by mal britský kráľovský pár zavítať priamo do Washingtonu aj New Yorku.
Buckinghamský palác vydal toto uisťujúce vyhlásenie zrejme v priamej reakcii na víkendovú streľbu v hlavnom meste USA. Tá sa odohrala počas galavečera združenia korešpondentov Bieleho domu (White House Correspondents’ Dinner) v hoteli Washington Hilton, pričom na podujatí bol prítomný aj prezident Donald Trump a viceprezident J. D. Vance.
Pozadie incidentu a profil útočníka
Podozrivým zo streľby je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie, o ktorom sú momentálne z vyšetrovania známe nasledovné skutočnosti:
- bol mimoriadne ťažko ozbrojený – mal pri sebe brokovnicu, pištoľ a nože,
- z jeho príspevkov na sociálnych sieťach vyplýva, že ide o vzdelaného človeka a amatérskeho vývojára videohier,
- predtým, než ho spacifikovali, sa mu podarilo postreliť jedného člena Tajnej služby (agenta ochránila nepriestrelná vesta a je mimo ohrozenia života).
Úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche informoval, že cieľom strelca boli priamo členovia administratívy prezidenta Trumpa. Zadržaný muž pri výsluchu vôbec nespolupracuje, pričom v pondelok voči nemu pravdepodobne vznesú hneď viacero závažných obvinení.