Priemerná štvorčlenná slovenská rodina zaplatila v roku 2025 za pobyt pri mori okolo 2 400 eur, niektoré ponuky atakujú aj 7 000 eur. Existujú však destinácie, kde sa rovnaká pláž a more dajú zažiť za polovicu ceny. Má to však aj svoje úskalia.
Manželia hľadajú zájazd pre seba a dve deti. Otvoria si na obrazovke Chorvátsko, Makarská riviéra, all inclusive, posledný júlový týždeň. Číslo, ktoré naskočí, sa točí okolo 3 200 eur. Na druhý deň otvoria Albánsko, Saranda, podobný hotel, podobný termín. Cena spadne k 1 600 eurám. Otázka, ktorú si v tejto chvíli kladie čoraz viac slovenských rodín, znie jednoducho: čo presne v tejto cene chýba a kedy sa „lacnejšia“ dovolenka oplatí.
Koľko stojí typická letná dovolenka Slováka v roku 2026
Začnime tým, oproti čomu sa lacnejšie destinácie merajú. Slováci v roku 2025 najčastejšie cestovali do Turecka, Egypta, na grécke ostrovy a na Cyprus, pričom priemerná hodnota letnej dovolenky dosiahla 1 531 eur a štvorčlenná rodina zaplatila za pobyt pri mori v priemere okolo 2 400 eur. Ceny za sedem až osemdňové all inclusive pobyty sa v týchto destináciách pohybovali od 2 300 eur, no väčšina ponúk pre štvorčlennú rodinu vyšla na 2 500 až 4 000 eur.
Rozpočtová realita Slovákov je pritom skromnejšia. Podľa prieskumu agentúry Focus pre PARTNERS plánovalo letnú dovolenku 58 percent Slovákov a priemerný rozpočet sa medziročne mierne znížil na 1 626 eur. Údaje z prieskumu agentúry AKO pre TV JOJ z marca 2026 ukazujú, že 27,3 percenta Slovákov plánuje minúť 1 001 až 2 000 eur, ďalšia veľká skupina sa zmestí pod tisíc eur a až 39 percent Slovákov si dovolenku nedopraje vôbec. Lacné varianty teda nie sú len módnou voľbou, sú ekonomickou nutnosťou.
Albánsko: balkánska Riviéra za polovičnú cenu
Žiadna destinácia v posledných dvoch rokoch nezaznamenala taký nárast dopytu zo Slovenska ako Albánsko. CK Kartago k tomu pomenúva dôvod priamočiaro: v Albánsku sa dá zažiť veľa vecí za polovicu ceny, ktorú by človek minul v susedných krajinách ako Chorvátsko, Čierna Hora alebo Grécko. Albánska riviéra s letoviskami Saranda, Ksamil, Himara, Dhërmi a Vlora ponúka pláže, ktorých čistota a tyrkysové more sa porovnávajú s blízkym Korfu (na ktoré je to zo Sarandy hodina trajektom).
Cenová úroveň pre rok 2026 sa pohybuje okolo 490 eur za osobu pri leteckých pobytoch z Bratislavy s odletom začiatkom sezóny, all inclusive pobyty pri mori začínajú podľa portálu Dovolenka.net približne na 350 až 600 eurách na osobu. Let z Bratislavy do Tirany trvá asi 1 hodinu a 40 minút, transfer do letoviska na juh môže pridať aj tri hodiny. To je dôležitá poznámka pre rodiny s malými deťmi.
Druhá strana mince: Albánsko v hlavnej sezóne miestami pripomína veľké stavenisko, infraštruktúra v niektorých letoviskách (najmä v menej rozvinutom Durrësi) ešte len dobieha cenu hotelov. Ksamil je dnes jedným z najobľúbenejších bodov a v auguste býva preplnený. Ak hľadáte autenticitu, vhodnejší je príchod v júni alebo v septembri.
Bulharsko: najlacnejšia klasika v EÚ
Slnečné pobrežie a Burgas patria už dve dekády k najdostupnejším letovým destináciám pre slovenské rodiny. CK Satur ponúka dovolenky v Bulharsku už od 699 eur za konečné ceny vrátane poplatkov, s priamym letom z Bratislavy, Košíc, Popradu alebo Piešťan, ktorý trvá približne 1 hodinu a 40 minút. Konkurenčné cestovné kancelárie ponúkajú first minute akcie do Bulharska v júnových termínoch už od 435 eur za osobu na osem dní s polpenziou (pri odlete v polovici júna).
Pre rodiny so školopovinnými deťmi je to často jediná letecká destinácia, ktorá sa ráta v stovkách, nie tisíckach eur na osobu. Plus: jazyková bariéra je menšia (cyrilika sa lúšti rýchlo a pre slovenský sluch je bulharčina zrozumiteľnejšia ako napríklad gréčtina). Mínus: Slnečné pobrežie sa v hlavnej sezóne mení na nočný klub pod holým nebom, čo nemusí každému vyhovovať. Pre pokoj sa oplatí pozrieť na Albenu alebo na Sozopol.
Tunisko a Turecko: sever Afriky a Anatólia
Tunisko sa drží v spodnej hranici cien aj v roku 2026, pre štvorčlennú rodinu to môže byť alternatíva, ako sa zmestiť do rozpočtu 2 000 eur. Hlavnou prednosťou sú dlhé piesočnaté pláže a takmer garantované slnečné počasie od mája do októbra. Turecko, najmä oblasti okolo Marmarisu a Antalye, ponúka pre Slovákov dlhodobo výhodný pomer ceny a all inclusive služieb. Treba však počítať s ďalšími faktormi cestovania.
Mimoriadne dôležité je aktuálne sledovať bezpečnostnú situáciu v širšom regióne. Vo februári a marci 2026 zasiahol letecký priemysel kritický výpadok. Stovky letov boli zrušené a vzdušný priestor nad viacerými krajinami Blízkeho východu bol zatvorený. Dovolenku do regiónu sa v roku 2026 oplatí kupovať s flexibilnejším poistením a pred odletom sledovať odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR.
Najlacnejšie destinácie v Európe podľa cestovných kancelárií
Súhrnný pohľad ponúka portál Pelikan.sk: medzi najlacnejšie destinácie pre leto 2026 patria naďalej Turecko, Bulharsko, Slovinsko a Albánsko. Slovinsko je o niečo zaujímavejším tipom pre tých, ktorí chcú ostať v EÚ, vyhnúť sa lietaniu a v rámci 7 hodín jazdy autom z Bratislavy sa dostať na pláže okolo Portoroža a Pirana. Cena ubytovania je tu však už porovnateľná s Chorvátskom.
Päť praktických krokov, ako reálne ušetriť
Po prvé: kúpiť čo najskôr. Cestovné kancelárie aj v aktuálnej sezóne držia first minute zľavy do konca jari, pričom v prípade rastu cien paliva môžu klientom, ktorí už zájazd majú zarezervovaný, garantovať dohodnutú konečnú cenu. Po druhé: preferovať okrajové termíny. Druhá polovica júna a celý september ponúkajú o 20 až 40 percent nižšie ceny pri rovnakom hoteli a o niečo príjemnejšie teploty. Po tretie: oddeliť dopravu od ubytovania. Letenky cez nízkonákladových dopravcov plus apartmán cez bookovací portál vychádzajú v cieľoch ako Albánsko alebo Čierna Hora často lacnejšie než zájazd v balíku. Po štvrté: cestovné poistenie netreba podceňovať, ideálne s krytím nad 250 000 eur a so storno poistením, ktoré pokryje aj zmenu plánov v rodine. Po piate: ak je súčasťou plánu prestup, sledujte hodnotenia najlepších a najhorších letísk. Prieskum z roku 2024 totiž ukázal, že pri 12-hodinovom čakaní na druhý let to naozaj nie je triviálny detail.
Kedy sa lacná dovolenka neoplatí
Cena nie je všetko. Ak ide o pár dní voľna pre dvoch dospelých, transfer trvajúci tri hodiny po albánskej Riviére dokáže pohltiť polovicu úspory pri porovnaní s Chorvátskom, kam sa dá doraziť autom za necelých 7 hodín. Ak má rodina malé dieťa s alergiami, lokality so slabšou zdravotnou infraštruktúrou (časti Tuniska, vnútrozemie Albánska) môžu byť rizikové. A ak ide o medové týždne, na ktorých nezáleží na 200 eurách, lacná destinácia stráca zmysel a Grécko, Cyprus alebo španielske ostrovy zostávajú legitímnou voľbou.
Letná dovolenka 2026 sa pre slovenské rodiny stáva cvičením z prepojenia rozpočtu, geopolitiky a osobných priorít. Albánsko a Bulharsko sú reálne alternatívy, ktoré v základe ponúkajú porovnateľné more a ubytovanie za výrazne nižšiu cenu. „Zlomok ceny“ je marketingová formulácia, ale polovica ceny je pre veľkú časť destinácií merateľný fakt. A v ekonomickej situácii, v akej Slovensko aktuálne je, to často rozhoduje o tom, či rodina k moru pôjde, alebo zostane doma.