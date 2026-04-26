Americký prezident Donald Trump v nedeľu využil víkendovú streľbu vo Washingtone na podporu svojho kontroverzného plánu výstavby rozsiahlej sály priamo pri Bielom dome. Informovala o tom agentúra AFP.
Následky streľby a profil útočníka
K streľbe došlo na podujatí White House Correspondents’ Dinner v hoteli Washington Hilton, kde sa tradične organizuje už desaťročia. Zúčastnili sa na ňom prezident s manželkou, viceprezident J. D. Vance a viacerí vládni predstavitelia. Z incidentu vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- podozrivým je 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie (vzdelaný človek a amatérsky vývojár hier),
- bol mimoriadne ozbrojený – mal brokovnicu, pištoľ a nože,
- pred spacifikovaním postrelil jedného člena Tajnej služby, ktorému zachránila život nepriestrelná vesta,
- cieľom strelca boli výlučne členovia administratívy, zadržaný s políciou nespolupracuje.
Trumpov plán na bezpečný Biely dom
„To, čo sa stalo včera večer, je presne dôvod, prečo naše skvelé ozbrojené sily, Tajná služba, orgány činné v trestnom konaní a z rôznych dôvodov aj všetci prezidenti za posledných 150 rokov požadovali výstavbu veľkej, bezpečnej a chránenej sály priamo v areáli Bieleho domu,“ napísal Trump na platforme Truth Social.
Dodal, že k takému incidentu by nikdy nedošlo, keby mal Biely dom k dispozícii takú sálu, akú sa on osobne rozhodol postaviť. Ambiciózny projekt v hodnote približne 400 miliónov dolárov patrí medzi absolútne priority Trumpovho druhého funkčného obdobia. Projekt však pre rozsiahle stavebné zásahy čelí kritike:
- súčasťou plánu je aj búranie časti historického krídla Bieleho domu,
- projekt momentálne naráža na chýbajúcu verejnú diskusiu, pričom o jeho budúcnosti sa už vedú súdne spory.
Na záver agentúra AFP príznačne pripomenula, že priamo pred hotelom Washington Hilton (dejiskom víkendovej streľby) sa už v roku 1981 odohral neslávne známy pokus o atentát na bývalého prezidenta Ronalda Reagana.