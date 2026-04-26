Sociálne siete sú plné rád, ako sa „zbaviť toxických ľudí“. Klinická psychológia však pracuje s jemnejšími pojmami. Hranice nemusia automaticky znamenať koniec vzťahu, ale aj keď sa tak stane, nejde o vyhrávanie, ale o ochranu zdravia.
Je piatok pred štvrtou popoludní. Šéf nakukne do dverí so známou vetou: „Mohli by ste tento víkend ešte rýchlo niečo doraziť?“ Vy už niekoľko mesiacov pracujete cez víkendy. Doma máte rozhádanú rodinu, ktorá vás vidí len cez WhatsApp, a v noci sa budíte s búšiacim srdcom. Otvoríte ústa, aby ste odmietli, a počujete sa, ako hovoríte: „Jasné, pozriem sa na to.“ Známa scéna? Keď sa povie „hranice“ alebo „povedať nie“, väčšine ľudí napadne presne tento moment. Otázka znie, ako z neho von tak, aby sme sa neocitli v opačnom extréme, teda v polohe človeka, ktorý si zo seba urobí pevnosť bez okien.
Čo sú vlastne osobné hranice
V psychologickej praxi sa pod osobnými hranicami rozumie vnútorný systém pravidiel, ktoré definujú, čo je pre nás v komunikácii a vo vzťahoch prijateľné a čo už nie. Hranice si možno predstaviť ako plot okolo nášho domu, ktorý by mal byť dosť pevný, aby ho niekto nezbúral, ale nie taký, aby sa zmenil na väzenie. Zdravé hranice majú teda bránku, od ktorej kľúč držíme my a my rozhodujeme, kedy a komu ju otvoríme.
Slovenský psychologický portál Eduworld zhŕňa typické znaky človeka so zdravými hranicami: vie povedať „nie“, akceptuje „nie“ od druhého bez toho, aby to bral ako osobný útok, neopúšťa svoje hodnoty pri kontakte s názorovým protivníkom a vie odhadnúť, koľko z vlastného vnútorného sveta je vhodné odhaliť. Hranice teda nie sú odtrhnutá pevnosť, ale schopnosť prepínať medzi blízkosťou a ochranou seba.
Prečo je také ťažké povedať nie
Neschopnosť odmietať má spravidla viac vrstiev. Ako pripomína slovenský psychológ Juraj Pavlík, mnohí z nás sa naučili, že „byť dobrý“ znamená ustúpiť, pomôcť a prispôsobiť sa. Tomuto vzorcu hovoria odborníci „people pleasing“, teda chronická snaha zavďačiť sa druhým za cenu vlastných potrieb. V kombinácii s pocitmi viny po odmietnutí to dokáže človeka udržať v role neustáleho zachraňovača aj dlhé roky.
Druhý pôvod problému je vývinový. Hranice sa formujú v detstve, najmä cez to, ako rodičia reagovali na detský prejav vlastných potrieb. Ak dieťa za odmietanie alebo za samostatný názor systematicky dostávalo trest, výsmech alebo emocionálny chlad, ako dospelý si často nesie pocit, že nesúhlas znamená stratu lásky. Aktívna práca na hraniciach v dospelosti je preto možná, ale spravidla pomalšia a citlivejšia, než sľubujú motivačné videá.
Asertivita: nástroj namiesto agresie
Najpoužívanejším praktickým rámcom na komunikáciu hraníc je asertivita. Ide o schopnosť primeraným spôsobom vyjadrovať vlastné pocity, názory a potreby v interakcii s inými ľuďmi vrátane schopnosti súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity. Asertívny človek teda nezačína odmietnutím vzťahu, ale vyjadrením vlastnej pozície tak, aby si zachoval rešpekt voči sebe aj voči druhému.
V praxi pomáha takzvaná formulácia „ja-výrokmi“. Namiesto vety „si nezodpovedný, lebo ma nikdy nepočúvaš“ zaznie „cítim sa nepríjemne, keď v rozhovore strácam pozornosť druhého, potrebujem, aby sme si na vážnejšie témy našli pokojnú chvíľu“. Tento spôsob znižuje obranné reakcie a otvára priestor pre dohodu. Asertivita zároveň znamená, že druhý môže reagovať tiež nesúhlasom a my jeho právo na vlastnú pozíciu uznáme.
Pri práci pomáha aj veľmi konkrétna inventúra: čo presne je vašou pracovnou náplňou, koľko hodín denne chcete pracovať, kedy ste dostupní a kedy už nie. Bez tejto vnútornej jasnosti je takmer nemožné očakávať, že nás bude rešpektovať okolie.
Toxický človek alebo opakované prekračovanie hraníc?
Pojem „toxický človek“ sa stal populárnym na sociálnych sieťach, no klinická psychológia s ním pracuje opatrne. Nejde o diagnózu a v profesionálnej terminológii neexistuje takáto kategória. Akademická literatúra hovorí skôr o vzťahoch s prvkami emocionálneho zneužívania, manipulácie alebo o partnerstvách s osobami s vysokým skóre v takzvanej Temnej triáde, čo zahŕňa narcizmus, machiavelizmus a subklinickú psychopatiu. Rozdiel je dôležitý: zatiaľ čo „toxický“ je nálepka, ktorú dáva pozorovateľ, opakované prekračovanie hraníc je merateľný vzorec správania.
Klinické štúdie potvrdzujú, že dlhodobé fungovanie v deštruktívnom partnerstve býva spojené s vyšším rizikom úzkostných porúch, depresie, posttraumatickej stresovej poruchy a psychosomatických ťažkostí. Výskum publikovaný v odbornej literatúre o intímnom partnerskom násilí ukazuje, že obete partnerov s vysokými hodnotami psychopatických čŕt často vykazujú symptómy paralelné s obeťami šikany alebo všeobecnej kriminality. To, čo verejnosť nazýva „toxickým vzťahom“, má teda v určitej časti prípadov reálne klinické dôsledky a vyžaduje odbornú pomoc, nielen lepšie „nie“.
Kedy je čas vzdialiť sa
Hranica medzi „nezvládnutou komunikáciou“ a vzťahom, z ktorého je rozumné odísť, sa rysuje pri opakovaní. Slovenský portál Bud jedinečnou medzi varovné signály nezdravej dynamiky zaraďuje, keď jeden partner systematicky bagatelizuje alebo zosmiešňuje „nie“ druhého, keď je láska podmieňovaná tým, že sa niekto vzdá práce, rodiny alebo priateľov, alebo keď vo vzťahu prevláda strach vyjadriť vlastný názor. Pri prvom prekročení hranice z neznalosti je namieste rozhovor, no pri opakovanom porušovaní je legitímne aj rozhodnutie odísť.
Dôležité je nezamieňať si „toxickosť“ s konfliktom. Občasné nezhody, hnev alebo dlhšie obdobia chladu sú vo vzťahu normálne. Až keď je vzorec konfliktu predvídateľný, jednostranný a vyúsťuje do dlhodobého poškodzovania psychického alebo fyzického zdravia, je namieste hovoriť o vzťahu, z ktorého sa treba evakuovať.
Kedy odborná pomoc nie je luxus
Pri dlhodobej neschopnosti odmietať, nesplniteľnom pocite viny, panickej reakcii na konflikt alebo pri pretrvávajúcich príznakoch úzkosti či depresie je vhodné vyhľadať psychológa alebo psychoterapeuta. Pri podozrení na partnerské násilie môžu pomôcť linky špecializované na túto problematiku, vrátane Národnej linky pre ženy zažívajúce násilie (0800 212 212). Mýtus, že „si to musíme vyriešiť sami“, patrí do tej istej kategórie ako mýtus „toxického človeka“, ktorý vystihne všetko jednou nálepkou.
Schopnosť povedať „nie“ nie je o víťazstve nad druhým ani o zoznamoch ľudí, ktorých treba „odstrihnúť“. Je o pokojnom rozpoznávaní toho, čo nám slúži a čo už nie, a o ochote toto rozpoznanie zrozumiteľne komunikovať. Niekedy to vzťah posilní. Niekedy ho ukončí. V oboch prípadoch je výsledkom človek, ktorý vie, kde končí on a začína niekto iný.