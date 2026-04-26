Americký prezident Donald Trump v nedeľnom rozhovore pre televíziu Fox News vyhlásil, že útočník, ktorý strieľal na večeri pre novinárov v hoteli vo Washingtone, po sebe zanechal protikresťansky motivovaný manifest. V dokumente zároveň priamo vyzýval na útoky na predstaviteľov Trumpovej administratívy. Manifest zaslal svojej rodine, ktorá len pár minút pred streľbou zalarmovala políciu.
Obsah manifestu a včasné varovanie rodiny
Z vyjadrení prezidenta, vyšetrovateľov a Bieleho domu pre televíziu CNN vyplývajú nasledovné skutočnosti o motíve a pozadí útoku:
- v dokumente strelec „jasne uviedol, že chce zaútočiť na predstaviteľov vlády“,
- svoj manifest poslal členom rodiny (súrodencom), ktorí ho odovzdali polícii niekoľko minút pred incidentom vo Washingtone,
- podľa prezidenta išlo o narušeného jedinca, ktorého spisy preukazujú hlbokú nenávisť voči kresťanom.
„Ten chlap je chorý. Keď si prečítate jeho manifest, zistíte, že nenávidí kresťanov,“ uviedol k prípadu Donald Trump. „Jeho sestra alebo brat sa na to sťažovali. Viete, sťažovali sa dokonca aj na polícii. Bol to veľmi problémový človek,“ vysvetlil ďalej americký prezident okolnosti varovania od rodiny.
Profil útočníka a postoj k vyšetrovaniu
Podozrivým zo streľby, ktorému sa podarilo preniknúť až cez bezpečnostnú kontrolu, je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie. Pri pokuse o útok bol mimoriadne ťažko ozbrojený – mal pri sebe brokovnicu, pištoľ a nože. Z jeho verejných príspevkov na sociálnych sieťach vyplýva, že ide o vzdelaného človeka a amatérskeho vývojára videohier. Ešte predtým, než ho ochranka spacifikovala, sa mu podarilo postreliť jedného člena tajnej služby. Tomu zachránila život nepriestrelná vesta a momentálne je už mimo ohrozenia života.
Úradujúci minister spravodlivosti Todd Blanche oficiálne potvrdil, že primárnym cieľom strelca boli skutočne členovia administratívy prezidenta Trumpa. Zadržaný útočník podľa neho s vyšetrovateľmi vôbec nespolupracuje a počas pondelka voči nemu pravdepodobne vznesú hneď viacero závažných obvinení.