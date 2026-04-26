Očkovanie je naša spoločná zodpovednosť. Chránime ním nielen seba, ale aj tých najzraniteľnejších, ako napríklad dojčatá, seniorov alebo pacientov s oslabenou imunitou. Očkovanie chráni každú generáciu. Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) to pripomína pri príležitosti Európskeho imunizačného týždňa (19. – 25. apríla).
Úspechy očkovania a kolektívna imunita
ŠÚKL dodáva, že očkovanie patrí medzi najväčšie úspechy modernej medicíny. Vďaka nemu sa podarilo poraziť ochorenia, ktoré ešte pred pár desaťročiami zabíjali milióny ľudí na celom svete, ako sú napríklad pravé kiahne (s historickou úmrtnosťou okolo 30 percent) či detská obrna. Tieto obrovské úspechy sme však podľa odborníkov mohli dosiahnuť iba vďaka poctivému a systematickému prístupu k očkovaniu počas celých desaťročí.
Kľúčovým faktorom pre ochranu verejného zdravia je pritom takzvaná kolektívna imunita. Riaditeľ ústavu Roman Dorčík jej význam a krehkosť vysvetlil nasledovne:
- kolektívna imunita funguje ako ochranný dáždnik – ak je zaočkované dostatočné množstvo populácie, choroba sa nemá ako šíriť,
- vďaka tomu možno účinne ochrániť aj tých ľudí, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu sami očkovať,
- problém nastáva v momente, keď v tomto pomyselnom dáždniku začnú vznikať diery,
- ak celková zaočkovanosť klesne pod určité kritické percento, hrozí nám reálny návrat ochorení.
„Dnes to vidíme napríklad pri čiernom kašli, mumpse alebo osýpkach,“ upozornil v tejto súvislosti riaditeľ Dorčík.
Najdôkladnejšie kontrolované lieky
Odborníci zo ŠÚKL-u tiež zdôraznili, že vakcíny patria medzi najdôkladnejšie kontrolované lieky vôbec. Pred uvedením na trh prechádzajú viacerými fázami prísneho klinického skúšania, pričom musia byť preukázateľne bezpečné aj účinné a ich bezpečnosť sa neustále sleduje aj po ich zaradení do praxe.
Zároveň dodali, že očkovanie by malo byť vždy konzultované s ošetrujúcim lekárom, ktorý pozná podrobnú anamnézu pacienta a vie najlepšie posúdiť vhodnosť vakcíny. „Prevažná väčšina ľudí však vakcíny znáša dobre a ich prínosy výrazne prevažujú nad rizikami,“ ubezpečil verejnosť ŠÚKL. Na Slovensku celý proces aktuálne plánuje, koordinuje a kontroluje Úrad verejného zdravotníctva SR na základe platného očkovacieho kalendára.