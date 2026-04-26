V prípade mimoriadneho nálezu na Rázusovom nábreží v blízkosti Mosta SNP v Bratislave išlo napokon len o neškodnú napodobeninu granátu. Po pyrotechnickej prehliadke je lokalita už bez akýchkoľvek obmedzení, pričom vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie. Informovala o tom bratislavská krajská polícia.
Výsledok pyrotechnickej prehliadky
Ranný zásah a uzavretie dôležitého dopravného ťahu sa skončilo potvrdením, že nájdený predmet nepredstavoval reálne nebezpečenstvo pre obyvateľov a návštevníkov hlavného mesta. Tým pádom pominuli aj všetky dopravné a bezpečnostné reštrikcie.
„Po ukončení pyrotechnickej prehliadky bolo zistené, že v uvedenom prípade išlo o napodobeninu granátu. Zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I bolo v tejto súvislosti začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu šírenia poplašnej správy,“ uviedla vo svojom oficiálnom stanovisku bratislavská polícia.
Pátranie po páchateľovi a výzva verejnosti
Hoci sa nepotvrdila prítomnosť reálnej výbušniny, polícia prípad naďalej intenzívne rieši a pátra po osobe, ktorá predmet na frekventovanom mieste úmyselne zanechala. V tejto súvislosti sa úrady obracajú s prosbou o pomoc aj na samotnú verejnosť:
- ak občania disponujú akýmikoľvek informáciami k totožnosti osoby, ktorá napodobeninu na Rázusovo nábrežie položila,
- môžu políciu kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom súkromnej správy na jej sociálnej sieti,
- prípadne môžu tieto poznatky oznámiť osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, alebo telefonicky na bezplatnom čísle 158.
Uzavretie Rázusovho nábrežia tak bolo len nevyhnutným preventívnym opatrením na ochranu zdravia a majetku. Nábrežie je aktuálne opäť plynule prejazdné a otvorené pre chodcov aj individuálnu dopravu, zatiaľ čo vyšetrovatelia pracujú na stotožnení páchateľa falošného poplachu.