Nemecký výrobca čokolády Ritter Sport plánuje prvýkrát vo svojej 110-ročnej histórii zredukovať počet zamestnancov. Podnikanie firmy zaťažili extrémne rastúce ceny surovín, najmä kakaa, ale aj zvýšenie nákladov na energie a balenie. Agentúru DPA o tom koncom týždňa informoval hovorca spoločnosti s tým, že zaznamenali aj výrazný pokles spotrebiteľského dopytu.
Škrty vo výrobe a dôvody krízy
Zníženie počtu zamestnancov sa má dotknúť predovšetkým výroby v meste Waldenbuch neďaleko Stuttgartu. Z aktuálnych plánov nemeckého výrobcu vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- vo výrobe v domovskom závode momentálne pracuje zhruba 1 000 ľudí (z celkového počtu 1 900 pracovníkov firmy),
- spoločnosť plánuje vo Waldenbuchu zrušiť zhruba desatinu pracovných pozícií,
- hlavným dôvodom škrtov je bezprecedentný nárast cien kakaa, drahšie energie, obalové materiály a celkový pokles dopytu zákazníkov.
Rastúce tržby na kompenzáciu nestačili
Napriek celkovému posilneniu tržieb upadla spoločnosť Ritter Sport v minulom roku do finančnej straty a jej prevádzkový zisk výrazne zaostal za trhovými očakávaniami. Stratu firma pripísala predovšetkým spomínanému prudkému rastu nákladov na vstupné suroviny. Konkrétnu sumu negatívneho hospodárskeho výsledku však spoločnosť nezverejnila.
Tržby firmy vlani v porovnaní s predošlým rokom solídne vzrástli o 17,7 % na úroveň 712 miliónov eur. Podľa vedenia spoločnosti však ani toto zvýšenie nebolo postačujúce na priamu kompenzáciu „masívneho rastu nákladov“.