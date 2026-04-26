Minister vnútra SR a líder strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok vylúčil, že by v prípade sobotného (25. apríla) napadnutia nezaradeného poslanca a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka išlo o politický motív. Garantoval, že polícia incident dôkladne prešetrí. Predseda KDH Milan Majerský naopak pripustil, že útok mohol mať politické pozadie. O aktuálnych témach diskutovali v nedeľnej relácii STVR O 5 minút 12.
Vyšetrovanie útoku a otázka politického motívu
„Polícia prešetrí každý jeden prípad násilia. Ja ako politik odsudzujem akékoľvek násilie na predstaviteľoch opozície alebo koalície. Pre mňa je pán Ferenčák uzatvorená kapitola,“ vyhlásil Šutaj Eštok. Dodal, že s poslancom nemá žiadny osobný spor a jeho vylúčenie z Hlasu-SD naďalej považuje za správne rozhodnutie.
Podľa Milana Majerského by malo byť vyšetrovanie dôkladné, aby sa vyvrátili akékoľvek pochybnosti. Upozornil na to, že Ferenčák je exponovaná osoba v otvorenom konflikte so svojou bývalou stranou. Z vyjadrení lídra KDH k incidentu vyplývajú nasledovné argumenty:
- „Ak je napadnutý poslanec národnej rady a ešte sa mu aj vyhráža slovami ten, kto ho napadol, tak zrejme tam asi je politický motív,“ uviedol Majerský,
- pri vyšetrovaní môžu podľa neho vznikať určité pochybnosti o absolútnej nezávislosti polície.
Minister vnútra reagoval ráznejšou garanciou, že vyšetrovanie bude absolútne nezávislé. Zdôraznil, že príslušníci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, ako aj samotní radoví policajti, sú profesionáli.
Odvolávanie ministra, referendum a voľba zo zahraničia
V diskusii sa politici venovali aj opätovnému neotvoreniu mimoriadnej schôdze parlamentu k odvolávaniu samotného ministra vnútra. Šutaj Eštok deklaroval, že je pripravený reagovať na výhrady opozície a rozobrať ich bod po bode. Podľa Majerského sú tieto výhrady určite hodné hlbšieho vysvetlenia.
Témou bolo aj nadchádzajúce júlové referendum. Z postojov oboch diskutujúcich vyplynuli nasledovné závery:
- Majerský nepovažuje za správne, že sa bude konať počas prázdnin, čím sa logicky znižuje šanca na dostatočnú účasť,
- referendum líder opozície zároveň označil za „drahú predvolebnú kampaň Demokratov“ s tým, že položené otázky sa dali vyriešiť aj priamo v parlamente,
- Šutaj Eštok sa s jeho názorom takmer vo všetkom stotožnil, no vysvetlil, že prezident Peter Pellegrini vyhlásil termín na 4. júla najmä s cieľom zabezpečiť účasť voličov zo zahraničia.
Na záver relácie diskutovali aj o kontroverznom návrhu zákona, ktorý ruší možnosť voľby zo zahraničia poštou. Kým šéf KDH Milan Majerský by súčasný a overený systém jednoznačne zachoval, minister vnútra Šutaj Eštok rázne presadzoval nový model osobného hlasovania na ambasádach.