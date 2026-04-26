Polícia uzavrela Rázusovo nábrežie v Bratislave pre chodcov aj dopravu. Dôvodom je nález neznámeho predmetu v tesnej blízkosti Mosta SNP. Na miesto aktuálne smeruje pyrotechnik. Informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Zásah pyrotechnika a dopravné obmedzenia
Polícia v týchto chvíľach vykonáva všetky potrebné úkony zamerané primárne na ochranu života a zdravia občanov. Dopravní policajti zároveň usmerňujú premávku v širšom okolí miesta nálezu. V súvislosti s prebiehajúcim zásahom platia nasledovné opatrenia:
- lokalita Rázusovho nábrežia je nateraz úplne uzavretá,
- verejnosť sa má danému miestu z bezpečnostných dôvodov zďaleka vyhnúť,
- je nevyhnutné striktne rešpektovať pokyny prítomných policajných hliadok priamo na mieste.
„Občanov touto cestou vyzývame, aby sa danému miestu vyhli a aby rešpektovali pokyny na mieste prítomných hliadok Policajného zboru,“ dodal Szeiff s tým, že ďalšie podrobnejšie informácie polícia poskytne verejnosti hneď, len čo to situácia umožní.