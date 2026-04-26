Prezidenta SR Petra Pellegriniho zatiaľ nikto z polície nekontaktoval v súvislosti s podozreniami z nelegálneho financovania jeho prezidentskej kampane. V prípade, že by sa tak stalo, je pripravený na otázky okamžite odpovedať, pretože podľa vlastných slov nemá čo skrývať. Uviedol to v nedeľňajšej diskusnej relácii V politike v televízii TA3.
Vyšetrovanie kampane a vracanie zákonov
„Môžu ma kedykoľvek kontaktovať. V tomto som pripravený kedykoľvek odpovedať, pretože nemám čo skrývať. A ak sa niečo na pozadí dialo, tak nech sa to vyšetrí. Ale ja som určite nikomu nič neponúkal ani nedával a ani nikto z môjho najbližšieho volebného tímu,“ vyhlásila rázne hlava štátu k téme vyšetrovania kampane.
Pokiaľ ide o legislatívny proces, prezident avizoval, že v pondelok (27. apríla) plánuje vrátiť parlamentu dva zákony pre takzvané „prílepky“, ktoré nemajú nič spoločné s pôvodným zákonom schváleným vládou. Výhrady má aj k návrhu zmien na voľbu zo zahraničia, kde ho zaujíma predovšetkým dostupnosť voľby v krajinách bez zastupiteľského úradu SR a v štátoch so silnou komunitou Slovákov. Poslancom avizoval, že ak dostupnosť nebude zabezpečená, pripraví vlastný pozmeňujúci návrh.
Stav koalície a ekonomický okrúhly stôl
V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami prezident Peter Pellegrini očakáva zhoršenie celkovej kondície vládnej koalície. Nemyslí si však, že by hrozil priamo pád vlády, pričom zatiaľ neregistruje ani žiadnu snahu o rekonštrukciu kabinetu. Od niektorých ministerstiev by však očakával oveľa vyššiu dynamiku. V ekonomickej oblasti oznámil nasledovné kroky a postoje:
- plánuje zvolať do Prezidentského paláca okrúhly stôl k ekonomike,
- chce si vypočuť zástupcov firiem, zamestnávateľov a overiť si intenzitu ich dialógu s vládou,
- vláda musí prísť so zásadnými prorastovými opatreniami a riešeniami s reálnym dosahom,
- zníženie ratingu Slovenska agentúrou Standard & Poor's berie realisticky – tvrdí, že krajina je „stále v áčku“ a dôležitá je schopnosť predávať štátny dlh za rozumnú úrokovú mieru.
Nemocnice, zahraničná politika a cesta premiéra
Prezident opätovne trvá na svojej výzve politickým stranám, aby sa jednoznačne zaviazali k dokončeniu výstavby nových nemocníc. Súčasný stav označil za „zákopovú vojnu“ medzi koalíciou a opozíciou. „Pri takýchto zásadných témach nevidím problém, aby ministerstvo zdravotníctva aspoň v nejakých tých hrubých črtách urobilo finančnú analýzu,“ odkázal vláde.
Diskusia v TA3 sa dotkla aj plánovanej májovej cesty premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Moskvy. Prezident toto rozhodnutie vníma ako zámer pokloniť sa tým, ktorí pred 80 rokmi bojovali za slobodu, no dodal: „A, dúfam, nie tým, ktorí dnes vedú vojnu na Ukrajine.“ Samotný prezident si pamiatku osloboditeľov uctí výlučne na Slovensku. Zároveň dodal, že neočakáva zmenu zahraničnej politiky premiéra a verí v udržanie priateľských vzťahov s Maďarskom.