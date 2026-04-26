Nezaradený poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák chce iniciovať osobné stretnutie s predsedom vlády Robertom Ficom (Smer-SD). Témou má byť odvolanie súčasného ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), pričom poslanec si za svojimi dôvodmi pevne stojí. Vyhlásil to v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 na obrazovkách televízie Joj 24.
Dôvody na odvolanie ministra a hrozba pre vládu
Hlavným dôvodom, prečo žiada odchod Matúša Šutaja Eštoka, je podľa neho priama kriminalizácia jeho osoby prostredníctvom policajnej inšpekcie a celkové pochybenia na rezorte vnútra. Premiéra Roberta Fica už podľa vlastných slov vyzval, aby konal, no uvedomuje si politické riziká.
„Keď on skončí, strana Hlas bude tá, ktorá potopí túto vládu. Robert Fico si je dobre vedomý, že jeho odvolaním sú predčasné voľby,“ upozornil na možné následky Ferenčák. Avizoval tiež, že napriek tomu podá do parlamentu vlastný návrh na ministrovho odvolanie a priamo vyzve opozíciu, aby tento návrh podporila.
Referendum, Kažimír a majetkové pomery
Okrem politického boja s ministrom vnútra sa nezaradený poslanec a súčasný primátor Kežmarku vyjadril v relácii aj k ďalším aktuálnym vnútropolitickým témam:
- Referendum: Na júlovom referende sa plánuje zúčastniť, no jeho skutočný význam pre vysoké náklady spochybňuje a označil ho za „predvolebný prieskum za desať miliónov“.
- Peter Kažimír: Opätovne odmietol podporiť jeho nomináciu na post guvernéra Národnej banky Slovenska. Dôvodom je, že ho vníma ako jedného zo zakladateľov a tvorcov strany Hlas-SD.
- Majetky: Ferenčák rázne odmietol pochybnosti. „Moje majetky mám uverejnené, mám ich len na Slovensku, všetky sú tam. Príjmy som zdokladoval. Týmto je celá záležitosť pre mňa uzatvorená,“ dodal.
Zákonodarca zopakoval, že do žiadnej politickej strany nevstúpi, kým sa situácia okolo jeho osoby úplne nevysvetlí. Ferenčáka ešte v marci vylúčili zo strany Hlas-SD, pričom z poslaneckého klubu odišiel sám už v priebehu minulého roka.