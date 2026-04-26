Po predsedovi dolnej komory ruského parlamentu Viačeslavovi Volodinovi pricestoval do Severnej Kórey (KĽDR) aj ruský minister obrany Andrej Belousov. V nedeľu o tom oficiálne informoval jeho rezort. Volodin sa podľa ruskej štátnej agentúry TASS stretol priamo v Pchjongjangu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.
Program návštev a slávnostné podujatia
Ruský minister obrany Andrej Belousov plánuje podľa ruského veľvyslanectva v Pchjongjangu absolvovať pracovnú návštevu, v rámci ktorej bude rokovať s vedením KĽDR a vysokopostavenými vojenskými predstaviteľmi. Okrem iného sa zúčastní aj na bližšie nešpecifikovaných spomienkových podujatiach.
Zároveň sa podľa agentúry TASS predseda Štátnej dumy Viačeslav Volodin (ktorý do krajiny pricestoval už v sobotu) „na pokyn ruského prezidenta Vladimira Putina“ v nedeľu zúčastní na slávnostnom otvorení úplne nového muzeálneho komplexu. Ten je primárne venovaný pamiatke severokórejských vojakov, ktorí padli v zahraničných vojenských operáciách.
Zapojenie vojakov z KĽDR do vojny a Putinova pocta
Návštevy vysokých ruských predstaviteľov sa dejú na pozadí prehlbujúcej sa vojenskej spolupráce oboch diktatúr. Z dostupných informácií juhokórejských aj západných spravodajských služieb vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- Severná Kórea vyslala na podporu ruskej armády vo vojne proti Ukrajine približne 15 000 vojakov, ktorých cieľom je pomôcť vytlačiť ukrajinské sily z ruskej Kurskej oblasti,
- tomuto kroku predchádzalo podpísanie dohody o strategickom partnerstve, ktorú v júni 2024 uzavreli Putin a Kim Čong-un,
- v roku 2025 služby opakovane upozorňovali na nasadzovanie stoviek vojakov KĽDR priamo do bojov na ukrajinskom fronte, pričom na ruskej strane údajne bojujú aj oklamaní cudzinci z Afriky.
Šéf Kremľa podľa štátnej agentúry TASS poslal v nedeľu pri príležitosti otvorenia zmieneného severokórejského múzea telegram. Ruský prezident sa v ňom priamo poďakoval vojakom z KĽDR, ktorí sa zúčastnili na bojoch v Kurskej oblasti, a vzdal poctu tamojším padlým. Zároveň vyjadril presvedčenie, že Rusko a KĽDR budú spoločne a naďalej neochvejne spolupracovať na posilňovaní svojho strategického partnerstva.