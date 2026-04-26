Prípadom fyzického napadnutia nezaradeného poslanca Národnej rady SR a primátora Kežmarku Jána Ferenčáka sa intenzívne zaoberá polícia. K incidentu došlo v sobotu (25. apríla) na kežmarskom zimnom štadióne. „Kežmarský vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin útoku na verejného činiteľa a výtržníctvo,“ informovala v tejto súvislosti prešovská krajská polícia.
Zásah polície a výzva pre verejnosť
V sobotu v neskorých večerných hodinách prijal operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove na linke 158 oznámenie o incidente. Z doterajších krokov a zistení polície vyplývajú nasledovné skutočnosti:
- vyslaná hliadka priamo na zimnom štadióne v Kežmarku preverila a potvrdila hodnovernosť oznámenia o napadnutí,
- podľa prvotných informácií fyzicky napadla muža po ukončení športového podujatia doposiaľ neznáma osoba,
- útok si nevyhnutne vyžiadal jeho ošetrenie v zdravotníckom zariadení,
- polícia žiada prípadných svedkov, ktorí disponujú informáciami k objasneniu skutku, aby ju kontaktovali na čísle 158 alebo cez sociálne siete.
Priebeh incidentu z pohľadu poslanca
Samotný Ján Ferenčák o detailoch incidentu informoval v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24. Uviedol, že bol fyzicky napadnutý priamo v prítomnosti svojej dcéry. Útočníka podľa vlastných slov nepozná, malo ísť o statného muža, ktorý ho nečakane napadol zozadu.
„Bol som inzultovaný úderom do hlavy. Spadol som, následne možno keby som nespadol, tak ten útok by pokračoval. Keď som sa postavil, tiekla mi krv a točilo sa mi v hlave a videl som, ako uteká táto osoba späť do miestnosti, kde sa končilo jedno podujatie,“ priblížil Ferenčák hrôzostrašné chvíle. So zraneniami následne skončil na pohotovosti a momentálne má odporúčané ďalšie ošetrenia, keďže podľa vlastných slov stále nie je zdravotne v poriadku.