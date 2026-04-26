Nezaradený poslanec Národnej rady SR Ján Ferenčák bol v sobotu (25. apríla) fyzicky napadnutý priamo v prítomnosti svojej dcéry. O incidente, pri ktorom utŕžil silný úder do hlavy, informoval v nedeľnej diskusnej relácii Politika 24 v televízii Joj 24.
Priebeh útoku a zranenia
Poslanec uviedol, že útočníka nepozná, no podľa jeho slov išlo o statného muža, ktorý ho nečakane napadol zozadu. „Bol som inzultovaný úderom do hlavy. Spadol som, následne možno keby som nespadol, tak ten útok by pokračoval. Keď som sa postavil, tiekla mi krv a točilo sa mi v hlave a videl som, ako uteká táto osoba späť do miestnosti, kde sa končilo jedno podujatie,“ priblížil hrôzostrašné chvíle Ferenčák s tým, že ihneď kontaktoval políciu.
So zraneniami podľa vlastných slov následne skončil na pohotovosti. „Mám odporúčané ďalšie ošetrenia, keďže stále nie som v poriadku,“ podotkol napadnutý zákonodarca.
Vyšetrovanie a politické pozadie
Samotný fyzický útok je v súčasnosti v štádiu trestného konania. Ján Ferenčák očakáva, že páchateľ bude čoskoro vypátraný a objasní nasledovné skutočnosti a motívy:
- kto si tento násilný čin konkrétne objednal,
- aký bol jeho skutočný úmysel a zámer,
- poslanec zároveň priznal, že pre obavy o svoju bezpečnosť už zvažuje aj nejakú formu ochrany.
Sobotný útok označil poslanec za jasné zastrašovanie. V tejto súvislosti opakovane tvrdí, že úradujúci minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) účelovo nariadil kriminalizáciu jeho osoby prostredníctvom policajnej inšpekcie.