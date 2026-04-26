Nepoistené vozidlá predstavujú na Slovensku dlhodobý problém, na ktorý doplácajú aj vodiči s riadne uzatvoreným povinným zmluvným poistením (PZP). Zmeniť to má nový zákon, ktorý nedávno schválila Národná rada (NR) SR a ktorý prinesie prísnejšie kontroly aj sankcie.
Neefektívny systém a tvrdšie postihy
Súčasný systém kontroly podľa riaditeľky pre neživotné poistenie spoločnosti Fingo.sk Juliany Arvaiovej nefunguje dostatočne efektívne. Aj napriek zákonnej povinnosti jazdí na Slovensku bez PZP približne deväť percent vozidiel. Pre porovnanie, v Českej republike je tento podiel výrazne nižší a bez poistenia tam jazdí len 1,6 % áut.
Nová legislatíva preto počíta s automatizovanou kontrolou prostredníctvom prepojenia štátnych databáz, čo má zásadne zjednodušiť a zrýchliť overovanie poistenia. Pre majiteľov áut bez platného PZP z toho vyplývajú nasledovné zmeny a riziká:
- vozidlá bez platnej poistky po novom neprejdú technickou ani emisnou kontrolou,
- v prípade odhalenia nepoisteného vozidla hrozí jeho majiteľovi aj vyradenie z evidencie,
- škody spôsobené nepoistenými vodičmi uhrádza Slovenská kancelária poisťovateľov, ktorá peniaze vymáha od vinníkov. V prípade vážnych nehôd môžu tieto náklady dosiahnuť desaťtisíce až státisíce eur.
Spravodlivejšie prostredie pre poctivých vodičov
Súčasný stav podľa Arvaiovej zapríčiňuje, že spomínané škody sa uhrádzajú z mechanizmov, do ktorých solidárne prispievajú všetci poctiví motoristi. „Ak bude nový systém funkčný, prinesie spravodlivejšie prostredie pre vodičov, ktorí si svoje povinnosti plnia,“ uviedla odborníčka. Zároveň upozornila, že poistenie by vodiči nemali vnímať len ako nutnú byrokraciu, ale najmä ako ochranu pred vážnymi finančnými dôsledkami.
Nový zákon by tak mal nielen znížiť počet nepoistených vozidiel na našich cestách, ale aj dlhodobo stabilizovať celý systém a znížiť nespravodlivé finančné zaťaženie zodpovedných vodičov.