V niektorých okresoch stredného a severného Slovenska treba v nedeľu počítať so silným vetrom na horách, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až 110 do 135 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal viacero výstrah, pričom varuje aj pred nočným mrazom.
Výstrahy pred vetrom na horách a v nížinách
Prvý stupeň výstrahy pred vetrom na horách platí v nedeľu do 17.00 h a týka sa okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danom ročnom období a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo a podobne),“ varujú meteorológovia zo SHMÚ.
Ústav vydal aj ďalšiu výstrahu prvého stupňa pred vetrom mimo horských oblastí. Tá platí do 15.00 h a vzťahuje sa na nasledovné regióny:
- celý Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj,
- vybrané okresy: Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Poprad, Košice - mesto, Košice - okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance a Trebišov.
Nočný mráz ohrozuje vegetáciu
Meteorológovia zároveň dôrazne upozorňujú na mráz, ktorý môže počas najbližšej noci a skorého rána poškodiť vegetáciu na celom území SR. Od polnoci do 7.00 h môže teplota poklesnúť až na mínus päť stupňov Celzia. „Očakávaný mráz nie je v danom ročnom období a oblasti zriedkavý, ale môže poškodiť vegetáciu,“ dodali odborníci na záver.