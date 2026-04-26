Ako akt politického násilia odsúdili svetoví lídri víkendovú streľbu, ku ktorej došlo počas prestížneho galavečera s novinármi vo Washingtone. Na podujatí sa zúčastnil aj americký prezident Donald Trump, ktorý spolu s ostatnými hosťami vyviazol bez zranení. Zasahujúceho príslušníka Tajnej služby USA, ktorého zachránila nepriestrelná vesta, už prepustili z nemocnice. Informoval o tom denník The Guardian.
Identita útočníka a detaily incidentu
Podozrivým zo streľby je podľa amerických médií 31-ročný Cole Thomas Allen z Kalifornie. Podľa zverejnených informácií z vyšetrovania bol strelec po zuby ozbrojený, pri sebe mal brokovnicu, pištoľ aj nože. Podľa úradov bol zrejme bežným hosťom v hoteli, kde sa konala slávnostná výročná večera Združenia spravodajcov Bieleho domu (WHCA).
Výstrely podľa agentúry AFP zazneli priamo pred tanečnou sálou hotela, kde sa v tom čase zišli Donald Trump, prvá dáma Melania Trumpová, viceprezident J. D. Vance, niekoľkí členovia vlády a stovky ďalších účastníkov. Prezidenta s manželkou, ako aj predstaviteľov kabinetu, po streľbe okamžite evakuovali, pričom podozrivého sa podarilo na mieste zadržať.
„Muž ozbrojený viacerými zbraňami zaútočil na bezpečnostnú kontrolu a bol zneškodnený niekoľkými veľmi odvážnymi príslušníkmi Tajnej služby,“ potvrdil osobne Trump na tlačovej konferencii s tým, že zrejme išlo o osamelého útočníka.
Svetoví lídri reagujú, agenta prepustili domov
Stanica NBC News v nedeľu informovala, že agenta, ktorý utrpel zranenia po výstrele z bezprostrednej blízkosti, už lekári prepustili do domáceho liečenia. Medzitým na incident reagovali viacerí svetoví štátnici, ktorí násilie rázne odsúdili:
- kanadský premiér Mark Carney uviedol, že politické násilie nemá miesto v demokracii,
- mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová vyhlásila, že „násilie nikdy nesmie byť riešením“,
- austrálsky premiér Anthony Albanese vyjadril uznanie práci Tajnej služby za ich rýchlu a profesionálnu reakciu.
Zadržaného strelca v pondelok predvedú pred federálny súd, uviedla generálna prokurátorka USA pre Washington Jeanine Pirrová. Útočníkovi z Kalifornie podľa nej hrozia dve mimoriadne závažné obvinenia – a to za použitie strelných zbraní počas násilného trestného činu a za priamy útok na federálnych príslušníkov.